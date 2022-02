俄烏開戰！烏80歲老翁「手拿皮箱」要參軍　背後目的曝光令人鼻酸

▲俄烏開戰,烏克蘭政府徵召後備軍人(圖/路透)

記者黃品臻/綜合報導

俄烏戰火持續延燒,烏克蘭已正式進入戰時狀態,同時徵召境內所有地區的義務役與後備人員,在國家陷入危急時刻,烏克蘭民眾也心繫家園,就有烏克蘭網友在推特上貼出一張80歲老翁提著一卡皮箱想參戰的照片,背後目的令人鼻酸!

烏克蘭網友尤先科(Kateryna Yushchenko)在推特貼出一張照片,發文寫道「有人發了一張這位80歲的老人想參軍的照片,他隨身帶著一個小箱子,裡面有兩件T-shirt、一件額外的褲子,一支牙刷和幾個拿來當午餐的三明治,他說他是為了孫子們這麼做的。」

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae