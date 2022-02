烏克蘭自轟大橋　「火光吞噬路過小黃」畫面曝！超硬手段阻俄軍

記者吳美依/綜合外電報導

俄國24日出兵烏克蘭,從北東南三面夾擊。烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)證實,在東部盧甘斯克州,烏軍「為了阻止坦克通過,炸毀了跨越北頓涅茨河(Seversky Donets River)的橋樑。」監視器畫面顯示,一輛計程車原本正要過橋,爆炸瞬間直接被火光吞噬,幸好幾秒鐘後奇蹟原路折返。

▲烏克蘭軍隊炸斷橋樑,阻止俄軍推進。(圖/翻攝推特@OSINT_Ukraine)

影片中的橋樑是先科韋橋(Senkove Bridge),橫跨北頓涅茨河左支流「奧斯科爾河」(Oskil River)。格拉申科在Telegram表示,在東部前線,「烏克蘭武裝部隊及盧甘斯克第一警察營依然堅守陣地。」

盧甘斯克州東邊與俄國接壤,境內部分地區遭親俄份子把持,自封盧甘斯克人民共和國(LPR);西邊與烏克蘭第二大城米達列斯(Kharkiv)所在的哈爾科夫州相連。

▲俄軍夾攻烏克蘭路線圖。(圖/林宜潔製)

A bridge in Senkove which crosses the Oskil river in the Kharkiv area was blow up by the Ukranian military to prevent possible Russian advance through it. pic.twitter.com/J4vHBGaSmu