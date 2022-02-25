普丁接電話了！印度總理莫迪出手「調停烏克蘭戰火」

▲印度總理莫迪與普丁通話。（圖／路透）

文／中央社記者林行健新德里25日專電

印度總理莫迪昨晚和俄羅斯總統普丁通電話，希望運用印度與俄羅斯的長期友好關係，調停烏克蘭境內的戰火。

印度外交部昨天深夜發布新聞稿，稱普丁（Vladimir Putin）和莫迪（Narendra Modi）通話，普丁簡報了烏克蘭的局勢發展。

新聞稿稱，莫迪重申盼見俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）能以「真誠的對話」化解歧見、終止暴力，重啟外交協商及對話。

莫迪也表示關切滯留烏克蘭印度公民的安全，稱印度的當務之急就是協助公民離境。

印度外交部未透露普丁的談話內容，但稱兩國同意就重要時事保持定期接觸。

莫迪有可能是在烏克蘭陷入戰火後，第一位與普丁通話的外國領袖；之前尚無國際媒體作出普丁與外國領袖通話的報導。

印度早在2000年即已與俄羅斯建立戰略夥伴關係，雙方軍事合作可追溯至蘇聯時期。普丁去年12月曾訪問新德里，除與莫迪舉行高峰會之外，還見證了28項協定和備忘錄的簽署。

在這樣的緊密關係之下，烏克蘭駐印度大使波里克哈（Igor Polikha）昨天就籲請印度政府居中斡旋，勸說俄羅斯停止動武。

另方面，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在過去數小時間接連發布推文，稱他分別與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）以及多位歐洲對等官員通話，討論印度可如何緩和烏克蘭局勢。

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