前北約將軍：基輔恐在24至36小時內淪陷！　導彈攻擊畫面曝光

▲北約前將軍喬爾萬（George Joulwan）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯揮兵烏克蘭第二天，軍隊持續挺進首都基輔，北約前將軍喬爾萬（George Joulwan）悲觀表示，基輔可能在24至36小時內就會淪陷。烏克蘭政府也證實，基輔正持續遭受巡航導彈及彈道導彈攻擊，畫面持續在推特曝光。

根據《每日郵報》報導，曾在巴爾幹半島戰爭中負責指揮的喬爾萬24日晚間表示，基輔很可能在未來24至36小時內就會淪陷。專家分析指出，俄羅斯總統普丁在烏國邊境部署了19萬駐軍，可能會分別從南部克里米亞、東部第二大城哈爾科夫（Kharkiv），以及北部與白俄軍隊進入烏克蘭。

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烏克蘭政府顧問證實，基輔正持續遭受巡航導彈及彈道導彈攻擊。與此同時，烏國中西部城市文尼察（Vinnitsa）響起空襲警報。美國五角大廈官員則預估，俄軍在96小時內就會拿下基輔，為歐洲帶來新鐵幕。

烏克蘭總統澤倫斯基在電視談話中表示，位於黑海且具有戰略位置的蛇島（Zmiinyi）已經遭到俄羅斯佔領，駐守島上的士兵全數陣亡。此外，俄羅斯破壞團體已經進入基輔。