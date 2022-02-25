俄國掀反戰示威！抗議者塞爆大街怒喊「普丁瘋了」　已1700人被捕

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯24日向烏克蘭開戰，一夜間就迅速拿下蛇島、車諾比核電廠等地，不過俄羅斯境內卻爆發了一股反戰示威潮，53座城市的民眾在24日晚間走上街頭，抗議軍事行動，甚至還有民眾在受訪時聲稱，「我覺得俄羅斯當局已經瘋了」。人權團體指出，警方在最近的示威中至少逮捕了1702人。

綜合外媒報導，在普丁下達對烏克蘭的特別軍事行動後，成千上萬的抗議者走上了俄羅斯的街道和廣場，他們有的高舉烏克蘭國旗，有的則手持「和烏克蘭站在一起」、「普丁是殺手」、「拒絕戰爭」等標語，口上高呼著「反對戰爭」的口號，情緒激動地抗議總統入侵烏克蘭的決定。

報導稱，俄國首都莫斯科的普希金廣場（Pushkin Square）附近共聚集了約2000人在當地示威。不過，由於警方認為未經許可的機會是違法行為，因此立刻封鎖了附近通道，並驅散部分抗議者群體，通過擴音器命令他們離開該地區。

▲俄羅斯出現反戰的示威人潮。（圖／路透）

第二大城聖彼得堡的街頭也出現了多達1000名抗議者，前來維安的警方也和民眾產生不小的衝突。法新社指出，防暴警察在該市的主要大道圍捕了170多名抗議者。現場畫面顯示，戴著頭盔的警察全副武裝，卻在與示威者產生肢體衝突時，用武器圍打他們，還將部分示威者推倒在地。

當地27歲女子沃爾科娃（Svetlana Volkova）在接受媒體的採訪時表示，她不敢相信俄羅斯真的對鄰國開戰，「我覺得當局已經瘋了，而且我們國內很少有人願意站出來抗議，人們都被大內宣愚弄了」。

俄羅斯獨立人權組織OVD-Info表示，截至24日晚間為止，俄國警方已在53個城市逮捕了至少1702人，其中大部分的逮捕行動都發生在莫斯科和聖彼得堡，因為這2個地方的抗議人群最多。

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