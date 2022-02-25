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基隆女私吞公款還債！「2個月狂撈6百萬」　公司查帳驚呆了

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲基隆黃姓女子在外欠款，竟私吞公司6百多萬，下場慘爆。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／基隆報導

基隆黃姓女子在一間水產公司上班，但她卻利用職務之便，私吞客戶所繳交的貨款，2個月內就吞了超過6百萬元。公司事後發現帳務有異，查帳後才驚覺竟是黃女所為，氣得一狀告上法院。法院審理後，依業務侵占罪嫌判黃女2年徒刑，不法所得全數沒收。全案可上訴。

判決書指出，黃女任職基隆某水產公司，負責收取並保管客戶繳交的貨款，但她卻從2020年12月至1月10日間，利用職務之便侵占了貨款共602萬餘元。後因公司察覺帳務有異進行查帳，黃女所為這才曝光。

法院在審理期間，黃女辯稱，自己因替友人作保，沒想到對方卻跑路，她因此扛下欠款才會鋌而走險侵占公款，而為了怕為連累到家人，她因此跟公司簽下自白書、還款計畫聲明書、賠償同意書等，但她實際只侵占了公司340萬元，沒有公司所述的602萬那麼多。

不過，公司提出證據，內容中關於帳目部分，都是黃女自己手寫出來的，而公司也跟她逐一比對，並與客戶再次確認，總金額確實為602萬。法官事後認為，黃女對於自己辯詞無法提出證據來證明，法官因此不採信其說法，最終仍依法判她2年徒刑、不法所得全數沒收。全案可上訴。

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