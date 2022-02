烏克蘭駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」

記者王佩翊/編譯

烏克蘭總統澤倫斯基24日在電視談話中證實,俄羅斯入侵位於黑海的蛇島(Zmiinyi),並佔領該島,而原本駐守在當地的烏克蘭士兵已不幸全數陣亡。一段俄羅斯對駐蛇島烏克蘭軍發動攻擊時的影片曝光,儘管俄羅斯軍逼迫烏克蘭士兵舉白旗投降,但烏軍仍然不肯放棄,甚至在生命的最後一刻直嗆對方「去你X的」,最終犧牲。

▲烏克蘭蛇島已經被俄羅斯軍隊佔領。(圖/達志影像/美聯社)



一段號稱是蛇島士兵陣亡前的最後音檔在網路上曝光,瞬間引發熱議。根據CNN報導,影片中的俄羅斯軍官向蛇島上的烏克蘭軍隊表示,「這是一艘軍艦,這是一艘俄羅斯軍艦。我建議你們即刻放下武器投降,以避免流血與不必要的事故,否則我們將會開火。」試圖要求駐守蛇島的烏克蘭軍隊投降。

儘管身處危機,但烏克蘭士兵卻沒有臨陣脫逃,更直接回嗆髒話「俄羅斯戰艦,去你X的」,隨後則是在俄羅斯的攻擊下葬身戰火。

last words for some incredibly brave ukrainians pic.twitter.com/cRYCzGRQtB