　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

各國制裁一次看！英國盯上「普丁前女婿」　紐西蘭擬驅逐俄大使

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲俄羅斯開戰，烏克蘭首都基輔已經遭到入侵。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯24日出兵，三面夾攻烏克蘭，如今位於黑海的蛇島也被佔領，島上駐守的所有烏軍全數陣亡。對於俄羅斯的進攻行為，全球各國也宣布將對其實施制裁，包含禁止俄國官員入境、拒發俄國公民簽證以及各項金融、經濟制裁。其中英國更鎖定普丁的前女婿沙馬洛夫（Kirill Shamalov），紐西蘭則是開始考慮要驅逐俄羅斯駐紐大使。

▲▼南韓總統文在寅在第76屆聯合國大會上發表演說。（圖／達志影像）

▲南韓總統文在寅。（圖／達志影像）

南韓

南韓總統文在寅24日表態將加入經濟制裁俄羅斯的行動，但並未明確說明即將採取的制裁措施，引發輿論不滿，認為當局不夠積極。不過南韓政府以「韓俄貿易規模逐漸擴大，需考慮當地韓企與僑民」為由，表明不會單獨對俄羅斯追加制裁，僅會「自然而然地」加入美國與歐洲各國的制裁行列。

▲▼歐盟執委會主席范德賴恩8日公布「歐洲晶片法案」計畫，目標是讓歐盟在2030年市占率較現階段10%翻倍至20%。。（圖／路透）

▲歐盟執委會主席范德賴恩。（圖／路透）

歐盟

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）25日在與法國總統馬克宏舉行的聯合新聞發布會上宣布，將對俄羅斯經濟與政治菁英祭出最大規模的制裁，同時繼續追究克里姆林宮出兵烏克蘭的責任。她表示，金融制裁削減了俄羅斯的重要資本市場，如今制裁目標是俄羅斯70%的銀行與主要國有企業。

范德賴恩強調，制裁將會增加俄羅斯的借貸成本，提高通膨，「並逐漸侵蝕俄羅斯的工業基礎」。不僅如此，歐盟還會限制俄羅斯菁英的存款，使他們無法將大筆財富藏在「歐洲的避風港」內。制裁同時包含出口禁令，這將嚴重打擊俄羅斯的石油產業，並禁止各國向俄羅斯航空出售飛機零件與相關設備。另外，俄羅斯外交官、相關團體與商務客將不再享用進入歐盟的特權。

▲▼岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

日本

G7會員國領導人24日晚間進行視訊會談，日本首相岸田文雄會後在25日正式宣布，「我們強烈要求俄羅斯即時撤回軍隊，並且遵守國際法。日本將會與以G7為首的國際社會緊密合作，強化制裁措施。」他同時公布了3項日本對於俄羅斯的新增制裁行動，包含停止發放簽證給俄羅斯的所有公民與團體、以金融機構為對象進行資產凍結、限制半導體類出口至俄羅斯以及限制所有物品出口給俄羅斯軍隊與其相關團體。

根據《時事通信社》報導，俄羅斯駐日本大使稍早對於岸田文雄發表的新制裁提出警告，更宣稱俄羅斯當局會對日本政府做出「嚴正的對抗措施」。

事實上，岸田文雄早在23日就曾宣布，將對俄羅斯與烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）祭出制裁。具體措施包含停止對2地區的特定人士發放簽證、凍結俄國特定人士資產、停止與俄羅斯及烏東2區的進出口，同時也禁止俄國債券在日本發售等。

另一方面，目前仍有約120名日本人留在烏克蘭當地，所幸並未受到戰火波及。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

英國

英國首相強生24日發表談話抨擊俄羅斯的出兵行為稱，「普丁在烏克蘭進行了『可怕且野蠻的冒險』，他在我們的歐洲大陸發動戰爭，我將誓言對俄羅斯實施大規模制裁。」

強生對於俄羅斯實施英國政府有史以來最大規模的制裁強度，其中制裁對象更包括普丁前女婿，也就是普丁女兒的前夫沙馬洛夫（Kirill Shamalov）。

根據強生在下議院所發表的聲明，總共將有100多家企業與個人受到制裁，當中包含支援普丁政府武器的主要製造商。而與克里姆林宮關係密切的5人也將受到制裁，分別是曾經為俄羅斯最年輕億萬富豪、普丁女兒前夫的沙馬洛夫（Kirill Shamalov）、俄羅斯公共安全局（PSB）銀行董事長兼首席執行官佛拉德科夫（Petr Fradkov）、俄羅斯VTB銀行副總裁伯爾特尼科夫（Denis Bortnikov）、聯合飛機公司（United Aircraft Corporation）總經理斯柳薩（Yury Slyusar）以及Novikom銀行首席CEO亞歷山大羅夫納（Georgieva Elena Aleksandrovna）。

除此之外，英國還計畫立法限制俄羅斯公民在英國銀行的存款額度，並與G7、北約合作，切斷俄羅斯使用SWIFT支付系統的渠道。

▲▼ 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）（圖／達志影像／美聯社）

澳洲

澳洲總理莫里森25日宣布對於俄羅斯的新制裁，目標使那些經濟實力對俄羅斯當局擁有戰略意義的寡頭受到影響，另外還有300多名投票支持出兵烏克蘭的俄羅斯議員。

莫里森在新聞發佈會上表示，澳洲還會與美國合作並相互協調，針對那些參與侵略行動的白俄羅斯個人與實體進行制裁，因為他們已經將這些制裁目標擴大至白俄羅斯。

他同時也點名批評中國並未對於俄羅斯出兵的行動發表「強而有力的回應」。

▲▼紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）

紐西蘭

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）呼籲俄羅斯軍隊即刻撤出烏克蘭，並宣布對俄羅斯官員實施旅遊禁令，同時更考慮驅逐俄羅斯駐紐大使。

儘管紐西蘭沒有一個獨立於聯合國安理會制定自主制裁的法律框架，不過阿爾登表示，紐西蘭已經採取一系列的制裁措施，包含禁止與入侵行動有關的俄羅斯官員入境，同時禁止進出口給俄羅斯軍方，不論是否為軍事目的，並且停止軍事雙邊磋商。

阿爾登也直言，紐西蘭不排除將立法建立一個獨立的制裁機制，同時考慮驅逐俄羅斯駐紐西蘭大使。

▲▼俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
林志穎「32年前黑歷史」遭當眾曝光　他一看急了：這真的不行
俄軍佔領車諾比！烏克蘭驚曝「測到輻射超標」　俄國防部回應了
習近平與普丁通電話！　內容曝光
健保投保金額「增5級距」　萬人月恐多繳近2千元
快訊／烏克蘭有意談判　俄羅斯回應了
烏俄戰火連天！他問普丁「得到什麼」？　網點1原因：下馬威
8張信用卡權益調整一次看！　網購、外送神卡寶座換人坐
網紅親妹連夜逃難　曝烏克蘭實況！
最美星巴克將收攤？　業者回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯仍未被逐出SWIFT！烏國外長怒了：你們也沾染無辜民眾的鮮血

俄軍佔領車諾比！烏克蘭驚曝「測到輻射超標」　俄國防部回應了

不斷更新／習近平與普丁通電話「支持俄烏對話」

快訊／烏克蘭有意談判　俄羅斯回應了

悲壯的「倫」亡！　首都陷落，澤倫斯基：我會留在基輔

不斷更新／烏克蘭國防軍籲「全民從軍」　未成年也要動員起來！

被導彈襲擊！加護病房移到防空洞　烏克蘭醫護「手動」維持新生兒呼吸

「戰車開上基輔街頭」畫面瘋傳！　俄軍距市中心只差5公里

在台東歐人圍聚代表處！舉標語挺烏克蘭：擔心台灣變「飯後甜點」

快訊／俄軍攻進基輔！距市中心剩9公里　烏克蘭籲民眾丟汽油彈反擊

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

俄羅斯仍未被逐出SWIFT！烏國外長怒了：你們也沾染無辜民眾的鮮血

俄軍佔領車諾比！烏克蘭驚曝「測到輻射超標」　俄國防部回應了

不斷更新／習近平與普丁通電話「支持俄烏對話」

快訊／烏克蘭有意談判　俄羅斯回應了

悲壯的「倫」亡！　首都陷落，澤倫斯基：我會留在基輔

不斷更新／烏克蘭國防軍籲「全民從軍」　未成年也要動員起來！

被導彈襲擊！加護病房移到防空洞　烏克蘭醫護「手動」維持新生兒呼吸

「戰車開上基輔街頭」畫面瘋傳！　俄軍距市中心只差5公里

在台東歐人圍聚代表處！舉標語挺烏克蘭：擔心台灣變「飯後甜點」

快訊／俄軍攻進基輔！距市中心剩9公里　烏克蘭籲民眾丟汽油彈反擊

俄羅斯仍未被逐出SWIFT！烏國外長怒了：你們也沾染無辜民眾的鮮血

台積電「1387張庫藏股」已提前執行完畢　平均每股628.38元 

超過130年造車底蘊　Mercedes-Benz奠定德系豪華車標竿

吠陀占星3月運勢「天蠍」財運旺爆　水瓶引來爛桃花

曾被暖心捧臉安慰！　文姿云聲援烏克蘭女神好友：拜託請停戰

俄軍佔領車諾比！烏克蘭驚曝「測到輻射超標」　俄國防部回應了

快訊／遠傳、亞太電信20：30開記者會　市場關注遠傳持股是否再拉高

不斷更新／習近平與普丁通電話「支持俄烏對話」

PO時裝秀被批「烏克蘭的人在哭」！　吳速玲反駁：我不認同指教

上限21.95萬！健保投保金額「增5級距」　13萬人月恐多繳近2千元

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

國際熱門新聞

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

更／烏克蘭國防軍籲「全民從軍」不分年齡

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

莫迪與普丁通話　調停烏克蘭戰火

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

即／密克羅尼西亞宣布與俄羅斯斷交

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別

即／烏克蘭國防部：俄軍已攻進基輔！

更多熱門

相關新聞

烏克蘭又自轟1大橋！　阻俄軍入侵基輔

烏克蘭又自轟1大橋！　阻俄軍入侵基輔

烏克蘭國防部稍早證實，為了阻止俄軍入侵首都基輔，空中突擊隊再度炸毀了位於基輔北部50公里遠伊萬基夫（Ivankiv）的捷捷列夫河大橋（Teteriv River bridge）。此外，烏克蘭軍方稍早才剛炸毀了橫跨北頓涅茨河左支流「奧斯科爾河」（Oskil River）的德先科韋橋（Senkove Bridge）。

趙少康喊「天佑烏克蘭」卻貼蘇聯國徽　網酸：阿伯你選錯圖了

趙少康喊「天佑烏克蘭」卻貼蘇聯國徽　網酸：阿伯你選錯圖了

最新戰情！俄狂轟百枚導彈、多方包夾烏克蘭

最新戰情！俄狂轟百枚導彈、多方包夾烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭　準球王梅總很難受

俄羅斯入侵烏克蘭　準球王梅總很難受

俄羅斯3大銀行淡化美國制裁影響

俄羅斯3大銀行淡化美國制裁影響

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／烏克蘭國防軍籲「全民從軍」不分年齡

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

大咖夫妻傳3月官宣離婚！　男方曾為她棄經紀人女友

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面