烏克蘭總統：我是俄羅斯的頭號目標　「會和家人一起死守基輔」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發表演說指出，俄羅斯宣戰後已從陸海空全面入侵，而他就是俄軍的頭號目標，更直言莫斯科想藉由摧毀國家元首來從政治上擊敗烏克蘭，「我會死守首都（基輔），而我的家人也會留在烏克蘭。」

根據《路透社》報導，澤倫斯基25日發表演說影片指出，「敵人已經把我列為頭號目標，我的家庭是二大目標，他們想透過摧毀國家元首，進一步從政治上擊敗烏克蘭。」他強調，「我會死守首都（基輔），而我的家人也會留在烏克蘭。」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭宣戰後，俄軍從陸海空發動全面入侵，隨著各大城市爆炸聲不斷，約有10萬烏克蘭國民撤離。美國五角大廈官員表示，俄羅斯的目標是發動「斬首」行動，佔領基輔並推翻政權，重新扶植建立親俄政府。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早表示，據美方了解，澤倫斯基仍在烏克蘭履行職務，「我們當然擔心們在烏克蘭所有朋友的安全，包含政府官員和其他人。」他也指出，俄羅斯發起的「血腥戰亂」恐怕需要很長的時間才能結束，「這一切取決於烏克蘭人民，他們會想要一個魁儡政府嗎？」

國際原子能總署（IAEA）在24日證實，烏克蘭通知「身分不明的武裝部隊」已經控制基輔以北90公里的車諾比核電廠，但目前沒有任何設備遭到破壞，或者釀成人員傷亡，且烏國其他現役核電廠也在安全營運中。