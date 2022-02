普丁說好不打平民？路人遭「砲彈轟炸」恐怖瞬間曝光　倉庫秒炸飛

Watch as a Russian missile attacks a warehouse in Odessa, Ukraine. pic.twitter.com/shFPOAPIIU

▲烏克蘭海軍重鎮敖德薩一間倉庫被炸飛。



記者吳美依/綜合外電報導

俄羅斯24日出兵烏克蘭,從北東南「三面夾攻」,還有坦克及軍隊從白俄邊界入境。儘管總統普丁強調,軍事行動僅鎖定軍事設施,不會影響一般民眾,但網路上持續流出平民生命遭受迫切威脅,甚至恐怖的死傷畫面,包括腳踏車騎士被砲擊身亡、大型倉庫被當場炸飛,以及導彈從記者頭頂飛過的畫面。

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX