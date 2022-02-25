普丁說好不打平民？路人遭「砲彈轟炸」恐怖瞬間曝光　倉庫秒炸飛

Watch as a Russian missile attacks a warehouse in Odessa, Ukraine.pic.twitter.com/shFPOAPIIU — Steve Hanke (@steve_hanke) February 24, 2022

▲烏克蘭海軍重鎮敖德薩一間倉庫被炸飛。



記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯24日出兵烏克蘭，從北東南「三面夾攻」，還有坦克及軍隊從白俄邊界入境。儘管總統普丁強調，軍事行動僅鎖定軍事設施，不會影響一般民眾，但網路上持續流出平民生命遭受迫切威脅，甚至恐怖的死傷畫面，包括腳踏車騎士被砲擊身亡、大型倉庫被當場炸飛，以及導彈從記者頭頂飛過的畫面。

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX — REALIST (@realistqx1) February 24, 2022

在烏克蘭中部城市烏曼（Uman），一枚砲彈從天而降，腳踏車騎士被砲彈擊中倒地，起初看似還在掙扎，但在另一段影片中已經身亡，遺體蓋上藍布，僅露出雙腳及鞋子。據悉，這場攻擊釀成至少一位平民死亡、另外五人受傷，砲擊地點方圓19英里（約30.5公里）內的居民紛紛撤離。

烏克蘭主要海軍基地之一所在地敖德薩（Odessa）也遭轟炸，24日上午10時15分左右，一間大型倉庫被俄羅斯口徑巡航導彈（Kalibr）擊中，當場解體炸飛。

Missile flew over this reporters head ukraine pic.twitter.com/RG3zKzk6Qg — Kris Spiegs (@KrisSpiegs) February 24, 2022

澳洲駐烏克蘭記者威爾森（Bryce Wilson）24日在克拉馬托爾斯克市（Kramatorsk）直播到一半，突然有一枚飛彈劃過天際，讓他嚇得狂飆粗口，直呼必須趕緊進入室內，「我簡直不敢相信！」

▲俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

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