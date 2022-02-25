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加拿大宣布：制裁58個俄羅斯個人和實體　取消出口許可

文／中央社

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭是「對全球安全與和平的巨大威脅」，加國將對58個俄羅斯個人和實體實施制裁，並取消對俄羅斯的出口許可。

▲▼ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像）

▲ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像）

加拿大有3400名兵力正在待命，準備和飛機、戰艦一起被部署到歐洲。加國官員同時警告，由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）決定對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，加拿大將提出更多懲罰性措施。

杜魯道在記者會中說：「針對今天俄羅斯魯莽且危險的軍事攻擊，我們將進一步實施嚴厲的制裁。」

他說，這波制裁對象包括31人和27個實體，主要是俄羅斯菁英及其家人、安全官員、俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group），以及俄羅斯的數家銀行。

杜魯道還說，加拿大也取消了對俄羅斯的出口許可。官員表示，這些出口許可攸關價值7億加幣（約新台幣156億元）的貨物，主要在航太、資訊科技、採礦業。

加拿大表示，基於安全考量，已將外交人員從烏克蘭撤到波蘭。1名高階指揮官在簡報中說，3400名加國軍人已「處於高度警備狀態」，隨時準備支援北大西洋公約組織（NATO）。

杜魯道說：「蒲亭總統大膽無視國際法、民主、人命，對全球安全與和平構成巨大威脅。」他承諾，加拿大將「懲罰俄羅斯」。

杜魯道在發表全國電視演說之前，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通了電話。杜魯道承諾會堅定支持烏克蘭的主權和自決權。

澤倫斯基在電話會談後推文呼籲「對俄羅斯採取更多嚴厲制裁」，還說「我期望加拿大在這個過程中發揮領導風範！」杜魯道今早剛與其他七大工業國集團（G7）及北約盟國領袖開會。

蒲亭本週稍早承認烏克蘭東部由親俄分離主義分子把持的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）的獨立地位後，加拿大就禁止企業與這兩個地區有任何商業往來。

加拿大政府也已對俄羅斯國會議員及國營銀行實施制裁，並禁止加拿大人購買俄羅斯主權債務。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）說，加國近年派員到烏克蘭協助軍事訓練，至今已培訓約3萬5000名烏克蘭軍人。加國最近還將致命軍事武器運送到烏克蘭。

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