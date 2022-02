全球最大駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

▲「匿名者」正式向俄羅斯政府發動網路戰爭。(圖/免費圖庫Pixabay)



記者王佩翊/編譯

全球最大的駭客組織「匿名者」(Anonymous)25日透過推特表示,正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」,推文中更附帶了烏克蘭的Hashtag。事實上,在此之前匿名者就曾表態已先後關閉俄羅斯政府的部分網站,同時駭進俄羅斯媒體RT News(今日俄羅斯)的網站,使其關閉。

駭客組織「匿名者」在推特上稱,該組織關閉了俄羅斯媒體RT News(今日俄羅斯)的網站,以回應莫斯科當局對於烏克蘭的「野蠻入侵」。據悉,網站很快就恢復正常。不過匿名者也表示,他們還駭進了俄羅斯的網路服務供應商Com2Com、PTT-Teleport Moscow、RELCOM和Sovam Teleport等。

RT News(今日俄羅斯)此前表示,自當地時間24日下午5時以來,不斷遭受網路攻擊,其中約有27%是來自美國。

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine