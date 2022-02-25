俄軍佔領車諾比核電廠「挾持工作人員」　烏克蘭警告：核災恐重演

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭官方表示，俄羅斯軍隊已於24日控制車諾比核電廠，烏克蘭外交部也警告，「如果俄羅斯持續戰爭，車諾比事件可能在2022年重演。」與此同時，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在記者會上透露，「可信消息指出，俄羅斯士兵目前將車諾比設施的工作人員挾持為人質。」

CNN、《衛報》及《路透社》報導，烏克蘭國家隔離區管理局發言人庫茲涅佐娃（Yevgeniya Kuznetsovа）表示，她24日早上進辦公室時發現，車諾比核電廠的管理人員全都不在崗位上，「沒有人能夠下達指示或防衛。」

白宮對此表示譴責，並且要求俄軍立即釋放人質。英國國防部最新情報也指出，俄軍很可能已經佔領車諾比核電廠，並且拘留工作人員。

▲烏克蘭政府軍2月初在車諾比核電廠附近城鎮進行演習。（圖／路透）



1986年，車諾比發生史上最嚴重核災，至今仍是地球上輻射汙染最嚴重的地方之一。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄軍試圖奪取核電廠控制權，是「對整個歐洲的宣戰。但我們的捍衛者正在犧牲性命，確保1986年的悲劇不會重演。」

一名俄國國安部門消息人士表示，俄羅斯想要控制車諾比核反應堆，藉此向北約發出信號，警告「不要進行軍事干預」。

國際原子能總署（IAEA）24日證實，烏克蘭通知「身分不明的武裝部隊」已經控制車諾比核電廠，但目前沒有任何設備遭到破壞，或者釀成人員傷亡，且烏國其他現役核電廠也在安全營運中。



▲俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

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