快訊／烏克蘭總統：駐守蛇島士兵全數陣亡！俄破壞團體已進入基輔

記者王佩翊/編譯

俄烏正式開戰,而烏克蘭也正式進入戰時狀態,同時徵召境內所有地區的義務役與後備人員。稍早總統澤倫斯基在電視談話中表示,位於黑海且具有戰略位置的蛇島(Zmiinyi)已經遭到俄羅斯佔領,駐守島上的士兵全數陣亡。此外,俄羅斯破壞團體已經進入基輔。

▲澤倫斯基證實,烏克蘭駐守蛇島的士兵全數陣亡。(圖/達志影像)



烏克蘭總統澤倫斯基24日在電視談話中證實,蛇島落入俄羅斯軍隊手中,駐守在此的烏克蘭士兵們已在這場戰鬥中全數陣亡。蛇島位於黑海,在界定烏克蘭領海上有著不一樣的意義,具有戰略位置。澤倫斯基同時也向殉職的烏克蘭士兵致上哀悼之意。

儘管俄軍來勢洶洶,但烏克蘭軍隊仍然拒絕投降要求,堅持奮戰到最後一刻。澤倫斯基說,「駐守在蛇島的所有捍衛者都死亡了,但是他們沒有投降。他們(罹難士兵)將會被命名為烏克蘭英雄。」根據BNO News報導,有13名駐守蛇島的烏克蘭士兵遭到俄軍攻擊喪生。

Zelensky: today we lost 137 military and civilians, including 10 officers. All defenders of the Snake island are dead.

There have been reports about 11 female soldiers who died after Putin’s missile hit their barracks. #StandWithUkraine