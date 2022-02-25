快訊／烏克蘭總統：駐守蛇島士兵全數陣亡！俄破壞團體已進入基輔

記者王佩翊／編譯
俄烏正式開戰，而烏克蘭也正式進入戰時狀態，同時徵召境內所有地區的義務役與後備人員。稍早總統澤倫斯基在電視談話中表示，位於黑海且具有戰略位置的蛇島（Zmiinyi）已經遭到俄羅斯佔領，駐守島上的士兵全數陣亡。此外，俄羅斯破壞團體已經進入基輔。
▲澤倫斯基證實，烏克蘭駐守蛇島的士兵全數陣亡。（圖／達志影像）
烏克蘭總統澤倫斯基24日在電視談話中證實，蛇島落入俄羅斯軍隊手中，駐守在此的烏克蘭士兵們已在這場戰鬥中全數陣亡。蛇島位於黑海，在界定烏克蘭領海上有著不一樣的意義，具有戰略位置。澤倫斯基同時也向殉職的烏克蘭士兵致上哀悼之意。
儘管俄軍來勢洶洶，但烏克蘭軍隊仍然拒絕投降要求，堅持奮戰到最後一刻。澤倫斯基說，「駐守在蛇島的所有捍衛者都死亡了，但是他們沒有投降。他們（罹難士兵）將會被命名為烏克蘭英雄。」根據BNO News報導，有13名駐守蛇島的烏克蘭士兵遭到俄軍攻擊喪生。
Zelensky: today we lost 137 military and civilians, including 10 officers. All defenders of the Snake island are dead.— olexander scherba(@olex_scherba) February 24, 2022
There have been reports about 11 female soldiers who died after Putin’s missile hit their barracks. #StandWithUkraine
曾在2014年至2021年間擔任烏克蘭駐奧地利大使的亞歷山大（Olexander Scherba）在推特上表示，澤倫斯基稍早證實，已有137名軍人與平民死亡，其中包括10名軍官。此外也報導稱，有10名女兵在俄軍的砲彈擊中軍營後喪生。
此外，澤倫斯基也在演說中警告，「俄羅斯破壞團體」已經進入烏克蘭首都基輔，提醒民眾隨時保持警覺，並遵守宵禁。
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