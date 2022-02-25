「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別　影片讓79萬人淚崩

Ukrainian soldier: We are under heavy bombardment.. Mom.. Dad.. I love you.



World War III | Russia | China | NATO | Isreal | Putin | Japan | Ukraine pic.twitter.com/GpJsZV9RCu — Shamyne (@Shamyne8) February 24, 2022

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯開戰烏克蘭，至少造成57人死亡、169人受傷。而在推特上，各國網友瘋傳一段12秒影片，一名烏克蘭士兵一邊喘氣，一邊對著鏡頭闡述他們遭到強烈轟擊，並向父母告別「爸媽，我愛你們」，讓79萬人看完忍不住鼻酸。

▲烏克蘭士兵向父母告別的影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter／@Shamyne8）

綜合外媒報導，俄軍的坦克已經進入烏克蘭第二大城哈爾科夫，烏克蘭首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫都遭到砲火攻擊，戰火仍持續延燒。烏克蘭衛生部長利亞斯科（Viktor Lyashko）稍早表示，在俄軍發動攻擊後，至少造成57人死亡、169人受傷，包括戰爭和非戰爭傷害。

▼▲烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）郊外的軍事設施受到攻擊，造成雷達、車輛受損。（圖／達志影像／美聯社）

而在網路上，推特網友自24日起瘋傳一段烏克蘭士兵的影片，只見他一邊喘氣，一邊四處張望，確定暫時沒有危險之後，才低頭向鏡頭表示他們遭到強烈轟擊，最後補上一句「爸媽，我愛你們」，全程只有12秒鐘。

雖然影片的真偽尚無法確定，但至今累計已有79萬人觀看，大家紛紛留言表示難過，「真可怕」、「願神保佑你」、「拜託真的不要戰爭」、「你是勇敢的人，相信你的父母也會為你感到驕傲」、「希望大家都能平安」。