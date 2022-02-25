烏克蘭人：團結抗侵略是唯一出路　與台灣同情共感

▲俄羅斯入侵烏克蘭。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭展開直接的侵略行動，首都基輔也有戰火。烏克蘭民眾已經團結抵抗侵略，還有人認為「烏克蘭和台灣的處境有相似之處。」希望台灣不會有相同處境。

根據《中央社》報導，現年35歲的翻譯公司Yukari經理日哈克（Vitaliy Zhyhalko）說：「俄羅斯想併吞烏克蘭，中國想併吞台灣，烏克蘭和台灣的處境有相似之處。我希望中國不要輕舉妄動。」

目前人在基輔（Kyiv）的日哈克，跟家人在自家房舍避難。他說，由於附近沒有軍事戰略設施，所以還沒遭受到俄軍的飛彈攻擊，但仍可以聽到軍機的聲音。

▲烏克蘭現狀。（圖／路透社）

日哈克說，現在烏克蘭政府就是呼籲民眾待在家，要相信政府軍。他認為烏軍對入侵者有對抗能力，目前烏克蘭氣氛雖然緊張「但不會大逃亡」，因為團結是唯一出路。

另外在基輔語言大學（Kyiv National Linguistic University）教授日文、29歲的娜塔莉亞（Natalia）也說「戰爭早在2014年俄羅斯併吞克里米亞、占領烏東就開始了。」她強調，俄羅斯的侵略和挑釁行徑強化了烏克蘭人的團結和向心力。

娜塔莉亞也期盼持續遭北京威嚇的台灣能永保安全、自由獨立，「中國的錢財實際上資助了俄羅斯」，有助俄軍厚植實力，因此一如不少烏克蘭人，她容易對台灣的處境產生共鳴。