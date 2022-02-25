不斷更新／烏克蘭稱開戰後137死316傷！拜登絕不出兵對俄實施新制裁

▲俄烏開戰，15輛俄羅斯T-72坦克遭炸毀。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭陸軍）



記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯於台灣時間24日上午對烏克蘭出兵，根據BBC報導，俄軍的坦克已入烏克蘭第二大城哈爾科夫，烏克蘭首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫都遭到砲火攻擊，戰火仍持續延燒。烏克蘭衛生部長利亞斯科（Viktor Lyashko）稍早表示，在俄軍發動攻擊後，至少造成57人死亡、169人受傷，包括戰爭和非戰爭傷害。

根據BBC報導，利亞斯科指出，目前烏克蘭的醫療系統穩定，但建議能接受門診治療的病患將病床讓給可能需要的人。

【上午07：40更新】：烏克蘭總統澤連斯基指稱，目前烏克蘭士兵已經137死116傷，若加上民眾則共有137死316傷。

【上午07：37更新】：總統普丁（Vladimir Putin）今天與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）透過電話，進行了一次「坦率的」交談。法新社報導，這是克宮下令大規模入侵烏克蘭後，目前已知普丁第一次與西方領袖接觸。

【上午07：28更新】：美國總統拜登24日宣布增派7000名美軍派駐德國，以對應俄軍入侵烏克蘭的任何軍事行為。

【上午07：05更新】：烏克蘭總統澤連斯基簽署全面動員命令，根據該法令，烏克蘭所有應徵入伍人員和預備役人員都被徵召入伍，有效期為90天。

【上午06：55更新】：烏克蘭國家邊防局（DPSA）表示，所有18至60歲間的烏克蘭男性現在都被禁止離開該國，該措施是為「保證烏克蘭的防禦和即時動員」。

聯合國難民署高級專員菲利普·格蘭迪（Filippo Grandi）警告，烏克蘭局勢將迅速惡化，呼籲鄰國邊境對逃難者開放，並將「支持所有人為應對任何被迫流離失所的情況所做的努力」。

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）



拜登稍早表示，普丁毫無道理地發動戰爭，想重見蘇聯，不只讓俄羅斯變得更加衰弱，也讓自己成為國際舞台的「邊緣人」（Pariah，又譯賤民），強調美國去年已經援助烏克蘭6.5億美元的國防預算，無論是現在還是未來，美軍都絕對不會去到烏克蘭與俄軍交戰，但一定會保衛北約盟國的每一寸領土。

目前美國已經凍結俄羅斯在美的四個主要銀行，並祭出4項制裁，包括限制俄羅斯使用美元、歐元、英鎊和日圓進行貿易；停止任何與俄軍發展相關的資助；削弱俄羅斯在21世界高科技經濟中的的競爭能力；制裁俄羅斯在美的1兆美元資產。拜登指出，美國跟G7將持續對普丁祭出更多手段，相關方案尚在討論中，「只要我們決心制裁，現在的緊張局勢將不會維持太久。」