拜登砲轟「普丁想重建蘇聯」　美軍絕不會去烏克蘭

▲美國總統拜登發表談話，批評普丁想重建蘇聯。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

針對俄羅斯揮兵烏克蘭，美國總統拜登在台灣時間25日凌晨發表談話，稱普丁是預謀開戰，旨在重建蘇聯，他的人民跟國家必須承擔全部後果。不過，拜登再三強調，美軍絕對不會去烏克蘭作戰，目前美國已經祭出多項制裁措施，凍結俄羅斯在美資產，後續將跟G7擬定更多方案，相信只要民主陣營決心制裁，現在的局勢將不會維持太久。

拜登表示，俄羅斯是預謀開戰，所以其人民與國家必須承擔全部後果，再者普丁毫無道理地發動戰爭，不只讓俄羅斯變得更加衰弱，並蒙受長期傷害，也讓自己成為國際舞台的「邊緣人」（Pariah，又譯賤民），屆時其他國家將變得更強。他說，美國不是單獨在做這件事，民主自由世界盟國包括日本、德國、紐西蘭、英國等也都會給予支持。

目前美國已經凍結俄羅斯在美的四個主要銀行，並祭出4項制裁，包括限制俄羅斯使用美元、歐元、英鎊和日圓進行貿易；停止任何與俄軍發展相關的資助；削弱俄羅斯在21世界高科技經濟中的的競爭能力；制裁俄羅斯在美的1兆美元資產。

拜登指出，普丁拒絕了所有協商中的良善提議，背叛了所有民主自由國家對未來世界的願景，因為他似乎與世界上其他國家脫節，甚至希望重建蘇聯，野心遠比覬覦烏克蘭大得多，所以他現在所做的一切，都是為了擴張俄羅斯版圖所採取的激進手段，這就是赤裸裸的侵略。

拜登再三強調，美國去年已經援助烏克蘭6.5億美元的國防預算，無論是現在還是未來，美軍都絕對不會去到烏克蘭與俄軍交戰，但一定會保衛北約盟國的每一寸領土。

拜登說，美國在條件允許的情況下，將會釋出儲備的石油，目前已知美國石油價格已經上漲，正在密切注意美國的能源供應是否會中斷，未來將持續跟能源生產國磋商，以確保全球能源供應的共同利益。

至於制裁部分，拜登指出，美國跟G7將持續對普丁祭出更多手段，相關方案尚在討論中，「只要我們決心制裁，現在的緊張局勢將不會維持太久。」

▼烏克蘭出現逃難潮，一對母女在基輔等待火車。（圖／達志影像／美聯社）