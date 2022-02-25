車諾比核電站遭俄軍控制　烏克蘭總統：這是對整個歐洲的宣戰

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭官方24日才宣稱，烏軍正在車諾比核電站與俄軍展開激戰，不料數小時後烏克蘭總統澤連斯基、軍方先後證實，車諾比核電站已經被俄軍控制。



根據路透社報導，烏克蘭總統辦公室顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，車諾比核電站已經被俄軍控制，在俄羅斯人「毫無意義」的攻擊後，「不能保證說，車諾比核電站是安全的了」、「這是當今歐洲最嚴重的威脅之一」。

烏克蘭總統澤連斯基稍早才在推特說，「我們的捍衛者正在獻出生命，以免 1986 年的悲劇重演」、「這是對整個歐洲的宣戰」，不料數小時後，車諾比核電站就落入俄軍控制。

美國國家廣播公司（NBC）稍早報導，俄羅斯軍隊正在攻佔車諾比核電廠，一名不願透露姓名的烏克蘭官員表示，俄軍砲擊了一個放射性廢物儲存庫，不過此說法尚未得到證實。

烏克蘭內政部長格拉申科（Anton Gerashchenko）表示，如果核廢料儲存設施因砲擊被摧毀，放射性物質可能會覆蓋烏克蘭、白俄羅斯和歐盟的領土。

Russian armed forces securing the Chernobyl nuclear power plant in northern Ukraine. pic.twitter.com/kZGITGBeiv — Cam Higby