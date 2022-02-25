本是同根生！　白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

▲大獨裁者惺惺相惜：白俄羅斯總統盧卡申科(左)與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

自從烏克蘭爆發戰爭危機以來，在這齣「戰爭大戲」裡，除了俄羅斯與烏克蘭兩位主角之外，還有一名重要角色不斷躍進大眾眼簾：白俄羅斯。他一直站在俄羅斯這邊，一再為「戰場上的親兄弟」助威、甚至助拳。原因為啥？

白俄羅斯東部及北部與俄羅斯為鄰，南部跟烏克蘭接壤。三家本是同根生，同樣屬於東斯拉夫民族。「白俄羅斯」(Белару́сь)的字面意思就是「白色的羅斯」。「羅斯」一詞源自古北歐語Ruotsi，意指划槳手，原指北歐維京人其中一支的瓦良格人(Varjager)。

在第七、第八世紀左右，瓦良格人征服了今天白俄羅斯人、烏克蘭人和俄羅斯人的共同祖宗東斯拉夫人，最終在東斯拉夫人的土地上建立了「留里克王朝」，國家定名為「羅斯」。因首都在烏克蘭的基輔，史稱「基輔羅斯」。

由於瓦良格人相對上是少數，後來逐漸被東斯拉夫人同化。「基輔羅斯」是在東斯拉夫土地上建立的第一個統一王朝，其統治維持了700多年。年深月久後，當地的東斯拉夫人也開始漸稱自己是「羅斯人」了。

12世紀中葉，西征的蒙古人摧毀了「基輔羅斯」，唯獨白俄羅斯地區頑強擋住了蒙古大軍，因此「白俄羅斯」一詞也有未被韃靼蒙古染指之意。至於「羅斯」與「俄羅斯」，其實是同一個詞彙的不同音譯。

進入沙皇時代後，白俄羅斯成為沙俄帝國的一部分。1917年先後爆發「二月革命」和「十月革命」，沙皇政府被推翻，蘇維埃政權成立，白俄羅斯的工農兵代表同意加盟成為蘇聯的一部分，但要求成立「白俄羅斯人民蘇維埃共和國」。蘇共總書記列寧同意了這項要求，白俄羅斯終於在1919年有了自己的國家。

▲烏克蘭總統辦公室公布了一張照片顯示，首都基輔24日凌晨發生爆炸。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）

1991年蘇聯解體，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯共同宣布脫離蘇聯，三兄弟各奔西東。進入後冷戰時代，以美國為首的西方世界繼續對整個斯拉夫民進行裂解，直到他們再也無力威脅西方為止，當中以俄羅斯在經濟方面受創最深。

跟俄羅斯相比，白俄羅斯本身不算「大咖」，沒有被西方修理得那麼慘。但卻也因為蘇聯解體後的混亂造成國內政局動盪、官員貪汙腐敗、經濟衰退、通貨膨脹，讓他們受盡西方人的白眼。

就在這時候，盧卡申科(Alexander Lukashenko)適逢其時的出現了。他在擔任政府官員時期以鐵腕反貪成名，以親民、清廉和幹練的形象獲得了選民的支持，終於1994年當選總統。西方勢力的滲入也引發了白俄民族主義政治精英的醒覺，他們並不想因為被納入北約的體系而喪失自主權。鄰近的波蘭等國都投向西方懷抱，烏克蘭也躍躍欲試，身在北約東擴的最前線，白俄真的需要一個強大的靠山。

從經濟結構來看，白俄較為發達的工業高度依賴俄羅斯的能源和原料，兩國的工業也深度交纏在一起，這是西方國家無法替代的條件。因此盧卡申科上台後決定放棄投靠西方陣營，轉而跟俄羅斯這位「好兄弟」結盟。1996年，兩國簽署《俄白共同體條約》，雙方在保持各自主權和領土完整的基礎上，成立「俄、白共同體最高委員會」，協調兩國政治、經濟、軍事方面的一體化行動。

1999年簽署的《關於建立俄白聯盟國家條約》及其行動綱領，提出要努力讓兩國成為聯盟國家，在政治、經濟、軍事、貨幣、人文等方面都要逐步統一，甚至要設置俄白聯盟議會作為聯盟國家議會，這簡直就是歐盟的翻版！何況，大多數白俄人民信仰東正教，跟俄羅斯人同聲同氣。相對的，多數烏克蘭人信仰天主教，反正就是不對盤。

盧卡申科跟俄羅斯結盟的另一個重要原因，是因為他跟普丁惺惺相惜：兩人都是大獨裁者！盧卡申科在2020年8月大選中連任成功時，已是第6任，當上總統迄今已經超過27年，跟普丁(總統和總理任期加起來達23年)可謂旗鼓相當。

他知道，只要有普丁這座靠山，他的總統金交椅是絕對不會被推翻的。你說，他不挺普丁，難道要挺「背骨」的澤倫斯基？