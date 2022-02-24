號召國民參戰！烏克蘭國防部長宣布：拿護照到軍營，就能獲得武器

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯24日正式對烏克蘭出兵，烏克蘭多處城市隨即遭到飛彈轟炸，根據《法新社》最新消息，俄軍已經攻入基輔北部地區。對此，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，任何願意且能夠拿起武器的人，只要持有護照就能加入領土防衛部隊。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）24日晚間在推特表示，任何願意且能夠拿起武器的人，全都可以加入領土防衛部隊的行列，目前已經簡化了所有程序，「想要取得武器，你只需要攜帶護照，並直接聯繫所在地區的防衛部隊」、「殲滅俄羅斯佔領者，榮耀歸於烏克蘭！」

▲烏克蘭國防部長列茲尼科夫。（圖／翻攝自推特）

俄羅斯總統普丁24日宣布，俄軍將在頓巴斯地區展開一項軍事特別行動，希望能得到議會對行動的堅定支持，並強調特別行動的目的不是要佔領烏克蘭，而是要使烏克蘭「非軍事化和去納粹化」。普丁宣布展開行動不久後，烏克蘭包含首都基輔在內的多個大城市均遭到轟炸。

一名烏克蘭總統顧問24日在簡報會上表示，烏克蘭正遭受俄羅斯第二波飛彈攻擊，烏克蘭軍方不久後也證實該消息。烏克蘭基輔州布羅瓦里市市長也聲稱，市內2個烏方軍事基地遭到導彈襲擊，襲擊已造成布羅瓦里市有6人喪生、12人受傷，另據烏克蘭內政部統計，烏克蘭已經有數百人在衝突中死傷。