俄烏開戰關鍵在「反抗意志」！綠委揭美軍不出兵原因：不符合利益

▲烏克蘭國家邊防警衛隊在基輔地區的一處設施遭到砲擊。可能來自導彈武器。（圖／烏克蘭國家邊防局）



記者柯振中／綜合報導

俄羅斯24日進攻烏克蘭，引起國際高度關注。對此，民進黨立委林俊憲表示，美國、歐洲各國之所以不出兵，是因為烏克蘭地理位置尷尬、且沒有太大的戰略意義，目前的狀況來看，反抗意志將決定衝突如何結尾，也將決定台灣面臨衝突時的命運。

林俊憲說明，俄羅斯進攻烏克蘭後，報導仍十分雜亂，也有不確定的消息出現，但可以確定的是，俄軍不只進駐烏東的2個共和國，烏克蘭各地都傳出了爆炸聲，且還有消息傳出，已有俄軍登陸烏克蘭的南方沿海，衝突既然已經開始，現在更該關心的是會如何結束，以及以什麼樣的結果結束。

林俊憲表示，從普丁的宣戰演講中可以發現，普丁極力避免使用「戰爭」一詞，多數都是稱為「特別軍事行動」，俄羅斯不可能無緣無故入侵烏克蘭，戰爭是為了政治服務，一定是要達成某些政治目的，因此可以預期，俄羅斯期望的是有限規模、迅速入侵，並不擴大成多國衝突、無限拖延的戰事。

▼林俊憲表示，戰爭是為了政治服務。（圖／路透）



林俊憲提到，普丁入侵烏克蘭，是要讓烏國「非軍事化」，但武力是國家的重要象徵，因此可以推斷，俄羅斯可能想推翻目前烏克蘭的親歐政府，扶植親俄政府，而非永久佔領，這從普丁的隻字片語可看得出來，且俄羅斯恐怕也沒有能力應付持久戰，「反抗軍的敵後行動會把俄羅斯拖入泥沼，迅速結束戰事，取得成果就離開才是上策。」

「接下來局勢會如何發展？了解俄羅斯想要的成果後，接下來的關鍵。」林俊憲說，接下來的關鍵，是烏克蘭政府能否避免短時間內潰敗，再加上民兵若能強力反抗，不必全面擊退，只要成功牽制住俄軍、把時間拉長，情況就會變得對烏克蘭有利，「延長戰線是把俄羅斯逼上談判桌的唯一做法。」

此外，林俊憲指出，台灣能從這場戰爭學到的，就是「反抗意志」，許多烏克蘭人在戰爭開始前，就準備好武器與彈藥，後續的表現將是決定結局的關鍵，而若中共攻台，進犯只有「全面佔領」的選項，不可能侷限衝突規模，且佔領後面對2,000多萬有敵意的台人才是最大惡夢，台灣人最需要的，正是烏克蘭抵抗的勇氣。

▼烏克蘭遭俄軍空襲轟炸城市地圖。（圖／林宜潔製）



至於為何美軍並未派兵援助，林俊憲點出關鍵，因為烏克蘭地理位置尷尬，位在北約、俄羅斯之間的緩衝區，北邊又是極度親俄的白俄羅斯，南邊的克里米亞也被俄羅斯控制，加上境內都是大平原地形，導致易攻難守，因此對北約而言，協助難度高，還沒有太大的戰略意義。

▼林俊憲表示，直接進入烏克蘭不符合美國的利益。（圖／烏克蘭國家邊防局）



林俊憲說，美軍在歐洲的駐軍，不可能直接與俄羅斯發生衝突，烏克蘭作為北約、俄羅斯的緩衝區，對美國最好的策略，是嚴防北約的東邊邊界波蘭，將前線後撤，與目前的作法相同，「必須很遺憾的說，直接進入烏克蘭不符合美國的利益。」

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