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怒火焚城！普丁用導彈和火砲　讓西方聽見他的聲音

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，周四(24日)黎明破曉之際，就在烏克蘭各地城市相繼發生爆炸之前，俄羅斯國家電視台出人意表的播出了俄羅斯總統普丁的談話。

▲▼普丁Vladimir Putin。（圖／路透）

普丁嗆西方說：「我希望我的聲音終於被聽到了。」（圖／路透）

他說，鬧分離的頓巴斯地區內、頓內茨克和盧甘斯克這兩個「人民共和國」，他已在不到兩天前正式承認其獨立，因為他們「向俄羅斯尋求幫助」。為了回應他們的呼喚，他已經發起一項「特別軍事行動」。其目的是讓烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」。

幾分鐘之後，俄羅斯彈如雨下的導彈陸續擊中烏克蘭境內的目標。普丁告訴他的俄羅斯同胞說，「我們的行動是針對敵威脅所作出的自衛。」

但他堅稱莫斯科沒有佔領烏克蘭的企圖，「我們不打算把自己的勢力強加在任何人身上」。普丁用有限的術語描述了這項「特別軍事行動」，旨在保護居住在頓巴斯地區的人們。他聲稱該地區的人民遭到了「種族滅絕」手段的對待，烏克蘭堅決否認上述指控。

▲▼烏克蘭總統辦公室公布了一張照片顯示，首都基輔24日凌晨發生爆炸。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）

烏克蘭總統辦公室公布了一張照片顯示，首都基輔24日凌晨發生爆炸。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）

接下來沒多久，他開始猛烈抨擊的範圍更廣，「北約支持烏克蘭新納粹……我們的行動是針對敵人威脅的自衛。」然後，在一段非比尋常的段落中，普丁直接對面臨生死交戰的烏克蘭軍人喊話，他稱他們為「親愛的同志」，告訴他們「應該宣誓效忠烏克蘭人民，而並非向正在搶劫烏克蘭、並且虐待這些人民的反人民軍政府宣誓效忠」。他高喊，「不要聽從反人民政府的犯罪命令！我奉勸你們放下武器回家。」

正如他之前多次所做的那樣，普丁聲稱俄羅斯別無選擇，只能自衛。他語氣強硬，似乎意在威嚇美國、歐洲和北約。在短短幾分鐘後，這些西方強權就目睹了俄國的武裝部恣意的對烏克蘭開火。不久之前，克里姆林宮還一直駁斥「動武」之說，是西方「歇斯底里」的想像。

普丁說，「無論誰試圖干涉我們、甚至對我們的國家、人民製造威脅，都應該知道俄羅斯的反應會是立即的、並將導致你們遭受到從未經歷過的後果。我們已為此一事件(開戰)的任何發展做好準備。這方面的所有必要決定，都已做出。」

多年來，普丁一直抨擊西方無視他對北約向俄羅斯邊境東擴的抗議，如今他終於憤怒地反擊了。他在簡短的談話中總結說，「我希望，我的聲音終於被聽到了。」

▲▼烏克蘭遭俄軍空襲轟炸城市地圖。（圖／林宜潔製）

烏克蘭遭俄軍空襲轟炸城市地圖。（圖／林宜潔製）

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