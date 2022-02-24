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不斷更新／烏俄斷交！　俄羅斯：烏東親俄民兵突破烏國政府軍前線

▲▼烏克蘭總統辦公室公布了一張照片顯示，首都基輔24日凌晨發生爆炸。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）

▲烏克蘭總統辦公室公布的照片顯示，基輔24日凌晨發生爆炸。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁24日上午發表緊急談話宣布，已指示俄軍在烏克蘭東部採取特別軍事行動，烏克蘭多地傳出爆炸聲響。烏克蘭多名官員證實，俄國入侵已經開始，首都基輔附近發生飛彈攻擊，俄軍從多個方向包夾，據傳已有數百人傷亡，烏國周邊國家也紛紛進入高度戒備狀態。

17：58

俄羅斯國防部發言人表示，頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國武裝力量已突破烏克蘭軍隊前線，沒有平民傷亡。

17：50

俄媒根據外媒消息指出，歐盟可能討論對普丁個人祭出制裁。另一方面，英國首相強生當地時間24日上午針對俄國侵烏發表全國談話。

17：35

烏克蘭總統澤倫斯基宣布，與俄羅斯斷交。

17：30

烏克蘭宣稱，軍方擊斃50名佔領烏東的俄軍，並再次擊落一架俄國軍機。

16：50

立陶宛及摩爾多瓦因為烏克蘭局勢宣布進入緊急狀態。

15：55

烏克蘭官方證實，政府軍已知7死7傷，另有19人下落不明。

15：49

烏克蘭邊境防衛部隊表示，俄羅斯地面部隊從多個方向入境包夾烏克蘭軍隊，並已造成1人死亡。這是烏克蘭首度證實的死亡事件。

15：15

美國《華爾街日報》報導指出，有烏克蘭官員表示，據信已有數百名烏克蘭士兵在俄羅斯的襲擊中喪生。

14：30

烏克蘭境內的親俄分離主義者表示，他們已拿下烏東盧甘斯克地區（Luhansk）的2個城鎮，而烏克蘭警方也證實了相關消息。

14：20

俄羅斯宣稱，已經摧毀烏克蘭空軍基地，癱瘓烏國防空系統，且烏克蘭邊境部隊「沒有採取任何抵抗」。

14：00

烏克蘭軍方24日在Facebook發布聲明指出，軍方已擊落俄軍5架軍機和1架直升機，同時還摧毀了2輛坦克和數輛卡車，但俄軍否認。

13：50

俄羅斯國防部發表聲明宣稱，正使用「高精準武器」攻擊烏克蘭軍用機場、航空與防空設施等，目標並不是針對烏克蘭城市，也沒有攻擊烏克蘭的人民，「平民沒有受到威脅」。

13：00

美國官員透露，美國及盟國計畫在當地時間24日對俄羅斯祭出「全面制裁」（Full-Scale Sanctions），但並未透露細節。拜登將於24日對美國人民發表談話。

12：50

烏克蘭總統澤倫斯基宣布，全國實施戒嚴。

12：45

俄國於台灣時間早晨宣布，禁止民航飛機進入烏克蘭東北部的航線至5月18日為止，烏克蘭也在俄國入侵後宣布關閉全國領空。

12：05

普丁警告，欲從外部干預俄國行動的人必須清楚，俄羅斯將會立刻做出反擊，「並將引發你們歷史上前所未有的後果」。

11：30

美國總統拜登緊急對俄國入侵行動發表回應，指責普丁「選擇了一場有預謀的戰爭，將帶來災難性的生命損失及苦難。俄國要獨自為這場攻擊將帶來的死亡及破壞負責，而美國及盟友、夥伴將以團結且果斷的方式做出回應。全世界都將追究俄國的責任」，預計美東時間24日宣布對俄國進一步制裁。

11：20

烏克蘭首都基輔、第二大城卡爾可夫（Kharkiv）相繼傳出爆炸聲響，頓內茨克城市馬里烏波爾（Mariupol）等地也發生爆炸。烏克蘭內政證實，基輔附近的爆炸是來自巡航導彈與彈道導彈襲擊。

10：50

普丁於當地時間24日上午6時發布最新談話宣布，莫斯科已指示俄羅斯軍隊，在烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbass）展開特別軍事行動，以保護當地向俄羅斯尋求援助的民眾。

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