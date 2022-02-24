俄軍三面夾擊烏克蘭　政府部門網路也被「垃圾流量」惡意癱瘓

▲烏克蘭首都基輔即時影像。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯今（24）日對烏克蘭發動襲擊，從烏克蘭首都基輔、烏東地區及南部海港敖德薩等地採取陸空等模式發起攻勢。烏克蘭除遭受武裝襲擊外，包括國防部在內的政府部門及部分大城市的網站一度呈現無限迴圈的暫時無法開啟模式或網頁開啟異常緩慢的情況。

▲烏克蘭不僅受到俄軍實體攻擊，政府單位網路也被駭。（圖／取自免費圖庫Pexels）

《美聯社》報導，烏克蘭的官員已事先預判這種網路攻擊的情況會發生在俄羅斯採取軍事行動前後。烏克蘭官員認為，這種DDoS攻擊（用垃圾流量癱瘓網站，使其無法正常運行）和使用惡意軟體的組合，符合俄羅斯將網路與現實行動相結合的計劃。

網路安全相關人士指出，除DDoS攻擊外，位址來自拉脫維亞和立陶宛的身份不明攻擊者用破壞性的惡意軟體讓數百台電腦伺服器感染病毒。烏克蘭高級網路防衛官表示，週三曾在數百台伺服器上檢測到一種前所未見的數據擦除軟體，「目前仍不清楚影響層面。」

烏克蘭網路分析主管記錄下兩起攻擊波次，每次攻擊持續約一個多小時，「此前，針對烏克蘭的DDoS攻擊一直是零星發生，而在過去一個月內有所增加，不過，相較於過去處理過的大型DDoS攻擊而言相對溫和。」