普丁為何「豪賭」開戰烏克蘭？俄烏恩怨情仇、盤算一次看

▲烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普丁。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

烏俄危機升溫，烏克蘭首都基輔（Kyiv）與第二大城卡爾可夫（Kharkiv）等地，在24日相繼傳出多起爆炸，時間往前拉回於莫斯科時間清晨5點50分左右，克里姆林宮無預警直播，畫面中俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣布，正式向烏克蘭宣戰，這位強人在直播中強調，莫斯科方面無法接受基輔影響了俄羅斯民族的安全，因此授權軍方向烏克蘭進行「特殊軍事行動」。然而俄羅斯與烏克蘭究竟是為了什麼而爭執不斷？包括英國《衛報》和《金融時報》等外媒，就整理出俄烏恩怨情仇。

▲俄羅斯24日凌晨對烏克蘭發動轟炸。（圖／翻攝自推特@holmescnn）

1991年蘇聯解體後，烏克蘭獨立建國，國內仍存有親俄與反俄兩派勢力，在地理上，烏克蘭東部和俄羅斯接壤，俄語區人口約占300多萬人，同時獲得俄羅斯在經濟、人道和軍事上的援助。

烏克蘭自2008年起就申請加入北約，希望可以藉此獲得西方國家的支持，遏止俄羅斯的干預，不過普丁堅守恢復昔日蘇聯榮耀的企圖心，他把俄烏兩國形容為「同一民族，同一整體」（one people, a single whole），在這歷史背景下，烏克蘭與西方走得越來越近，也引發俄羅斯不惜一戰的決心。

▲烏克蘭申請加入北約，引發普丁不惜一戰的決心。（圖／達志／美聯社）

2013年11月底，烏克蘭爆發親西方革命運動（Maidan movement），在2014年2月，推翻親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），加上親歐派主導的烏克蘭國會與歐盟簽署推遲已久的自由貿易協定，此舉也成為了現今烏克蘭與俄羅斯爆發危機的導火線。

其中，具有戰略地位的克里米亞半島從蘇聯解體後由烏克蘭管轄，但當地有65.2%的俄羅斯人、烏克蘭人僅16%，眼看親歐派強行與歐盟簽訂協定後，對烏克蘭欠缺歸屬感克里米亞人舉辦了「脫烏入俄」公投。儘管烏克蘭主張公投無效，但後來因為俄軍介入，克里米亞轉為俄羅斯實質操控。

▲烏克蘭總統澤倫斯基在7天前抱怨，烏克蘭爭取加入北約「停滯不前」。（圖／達志／美聯社）

隨後，頓巴斯地區的頓內次克（Donetsk）和盧干斯克（Luhansk）也紛紛發動公投，單方面地宣布脫離烏克蘭。為了打壓「脫烏熱潮」，烏克蘭派兵鎮壓，而俄羅斯則是支持這些烏東親俄派人士，爆發了「頓巴斯戰爭」，釀成至少1.4萬人喪生的悲劇。

這場戰火延續至9月，在法國和德國斡旋下，雙方簽訂明斯克協議（Minsk agreements）達成停火協議，但這也讓分離主義者實際上控制，頓內茨克和盧甘斯克行政區的三分之一。

▲俄羅斯軍隊進入烏克蘭東部後。（圖／翻攝自Volodymyr Zelenskyy臉書）

就基輔的觀點，這項協議所授予的「自治權」假定兩地區最終會回歸。不過，俄、烏兩國未能依協議行事，烏克蘭政府軍與親俄勢力仍不斷爆發大小規模的戰事，而這8年間，普丁仍持續提高在該地區的影響力，2022年2月21日，俄羅斯公開承認頓內次克與盧干斯克獨立，在白俄羅斯的軍演也無限期延長，引發歐美多國不滿。

▲俄羅斯媒體報導烏克蘭向親俄地區開火。（示意圖／翻攝自Volodymyr Zelenskyy臉書）

根據《紐約時報》指出，普丁目的在尋求重新劃定冷戰後的歐洲邊界，建立由俄羅斯主導的安全區，從國家安全的角度來看，他認為烏克蘭親西方國家對莫斯科來說相當危險，並將烏克蘭加入北約視為踩到克林姆林宮的紅線。此外，普丁也想證明2014年在基輔發生的抗議活動從長遠來看是失敗的，這有助於強化他的政權穩固。

據烏克蘭媒體去年所做的民調，有高達81%烏克蘭人對普丁反感，《英國廣播公司》就推測，即使俄國這些年積極透過勢力暗中將手伸向烏克蘭，卻反而讓烏克蘭走得越遠，普丁意識到必須採取不同策略，讓他選擇在此刻讓俄烏衝突升級。

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