烏俄新聞播一半　飛彈突然從「記者頭頂上飛過」恐怖畫面曝光！

記者李振慧/綜合報導

烏俄戰局持續升溫,澳洲駐烏克蘭記者威爾森(Bryce Wilson)在克拉馬托爾斯克市(Kramatorsk)採訪當地情況時,頭頂上方突然飛過一枚飛彈,把他給嚇了一大跳,接著便看到飛彈射中遠處一棟建築物,驚險畫面在網路上瘋傳。

▲俄羅斯當局突然發射導彈,從記者頭上飛過。(圖/翻攝自Twitter)

俄羅斯總統普丁宣布對烏東採取軍事行動,緊接著便對烏克蘭基輔等多個城市進行轟炸行動。戰地記者威爾森人正在烏東地區進行報導時,忽然一枚飛彈飛過他的頭頂上方。

影片中可看到,突如其來的轟炸把威爾森給嚇了一跳,他表示,「天啊,是導彈!那是導彈!我得趕快躲到室內,真是不敢相信」。恐怖景象獲得許多網友表示,「天啊,好可怕,希望記者沒事」。

威爾森後來在推特上向大家報平安,表示自己暫時脫離危險,「這裡目前仍然有砲擊,我和同事都會照顧自己,當地局勢雖然是危險的,不過大家仍努力照常工作,假裝好像沒有戰爭一樣,我真不敢相信會發生這些事」。

There is still shelling going on around here. I’m taking care of my colleagues and myself. Situation is dynamic and dangerous. People are still going to work and acting like this isn’t a war. I can’t believe what is happening here. Fuck.