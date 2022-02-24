俄軍越過邊境開火！　白宮強調：拜登無意派兵至烏克蘭參戰

▲ 拜登預計當地24日發表全國談話。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁24日授權在烏東頓巴斯地區（Donbass）採取特別軍事行動，隨後烏克蘭多地傳出爆炸聲響。俄軍越過二國邊境開火，據傳已有數百人死亡。美國等西方國家皆強調，將對俄國入侵行動做出果斷回應，但據白宮說法，總統拜登自始至終無意派兵至烏克蘭作戰。

根據白宮網站，記者23日在媒體簡報上向白宮發言人莎琪（Jen Psaki）提問道，《美聯社》最新民調顯示，僅26%美國人希望美國在俄烏危機中發揮重要作用，因為這可能帶來油價上漲等經濟波動，導致美國人生活成本上升，質疑政府是否已做好足夠準備，讓人民了解美國在這場危機中可能扮演的角色，以及這會對生活帶來何種影響。

莎琪回應，這項問題對拜登個人來說也非常重要，這也是為什麼他在過去幾天內多次向美國人民說明俄烏局勢最新情形。她強調，有關這場正在上演的衝突，有二點非常重要，「第一，總統不打算派遣美軍或美國部隊到烏克蘭作戰」，認為很難定義何謂「發揮重要作用」，但拜登的觀點和策略始終沒有改變。

莎琪接著說明，第二個重點是拜登將盡一切努力減少能源成本對美國人民的影響，「這代表與世界各地合作夥伴密切接觸，也代表要考慮檯面上所有選項，以減少對石油市場的影響，也就是會影響能源成本的因素。」

她最後強調，拜登和白宮所做出有關國安的決策都是基於美國國家安全，「儘管俄國試圖分裂我們的盟友和美國人民，但總統一直在尋求重振我們的夥伴關係與聯盟，並團結國家」，「我們不太聚焦烏克蘭政治，而是聚焦防止戰爭。」