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俄烏戰爭「467年前古書」早預言！龍婆曝：俄國將成世界主宰

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▲「盲眼龍婆」預言，俄羅斯將會接管世界。（左圖／翻攝自維基百科  右圖／路透）

圖文／CTWANT

俄烏對戰局勢持續升溫，大戰一觸即發，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也宣示莫斯科已指示俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbass）展開「特別軍事行動」，此舉等於宣布開戰。而近日法國籍的猶太預言家諾查丹瑪斯（Nostradamus）於1555年出版的《預言》一書又再度被討論，因為內容提及2022年歐洲將會發生一場戰爭，與現在的國際情勢不謀而合。

根據《每日星報》報導，諾查丹瑪斯（Nostradamus）是一名古老的法國籍猶太預言家，他在《預言》這本書中提到，歐洲很有可能會在2022年出現一場戰爭，戰爭主因為東方對法國的威脅，可能於該年春天發生，雖然預言相當模糊，但仍有許多人認為是在暗指著第三次世界大戰的爆發，而「東方的威脅」與現在俄羅斯宣戰烏克蘭的情勢相符。

此外，生前曾準確預言911恐怖攻擊、英國脫歐等事件的保加利亞盲眼預言家「龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），1979年她與作家瓦倫丁（ValentinSidorov）見面時曾說過，「一切都會融化，就像冰一樣，只有一個保持不變–弗拉基米爾（普丁）的榮耀，俄羅斯的榮耀。它帶來的受害者太多了。沒有人能阻止俄羅斯。一切都會被他從路上除掉，沒有剩下來的東西，還會成為世界的主宰。」似乎也在暗示俄羅斯將對歐洲發動戰爭，並接管世界。

外媒也預測了5個可能爆發第三次世界大戰的地點，依照危險降序排列分別為烏克蘭、台灣、伊朗、朝鮮及喜馬拉雅山；普丁質疑烏克蘭的建國權，認為俄國與烏克蘭人同屬「一個民族」，同時也認為烏克蘭向西方傾斜對俄國來說相當危險。

而過去一年，美國也開始越來越擔憂中國對台灣的威脅，且中國的軍事能力在過去十年中迅速增長，現在已成為美國干預的主要障礙；美國與伊朗的恩怨也尚未解決，談判至今仍還未恢復原狀；朝鮮戰爭在過去幾天看似已經安靜下來，但若是北韓恢復核武試驗，可能會抹去過去幾年的平靜；過去一年內，印度和中國一直在努力緩和邊境地區的緊張局勢，但在領土和處置上的基本分歧仍然存在，因此外媒認為喜馬拉雅山是第5個可能發生第三次世界大戰的地方。

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