俄軍包夾！　烏克蘭首度證實：邊境部隊1人陣亡

Black smoke rises from a military airport in Chuguyev near Kharkiv, Ukraine.



Ukraine border guards report the first death and say Russia's ground forces have crossed into Ukraine from several directions pic.twitter.com/jNtxDWib7J — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022

記者張寧倢／編譯

根據法新社報導，烏克蘭邊境防衛部隊表示，俄羅斯地面部隊從多個方向入境包夾烏克蘭軍隊，並已造成1人死亡。這是烏克蘭首度證實的死亡事件。

綜合外媒報導，烏克蘭軍方表示，當地時間24日清晨5時起，俄軍對烏克蘭全境發動襲擊，同時從烏克蘭東部、南部與北部「三面夾攻」。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄國針對基礎設施與邊境防衛隊發射導彈，很多城市都傳出爆炸聲。

另外，烏克蘭當地媒體報導，基輔的軍隊司令部基地與東北部卡爾可夫（Kharkiv）受到導彈攻擊，西部主要城市利維夫（Lviv）也遭轟炸，還有基輔附近的鮑里斯波爾國際機場、頓內茨克以北約120公里的東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）、靠近黑海的港口城市敖得薩（Odesa）等，全境多地都通報了爆炸事件。

▼烏克蘭頓內茨克州亞速海沿岸城市馬里烏波爾（Mariupol）機場附近的軍事設施24日遭俄軍砲擊。（圖／路透）

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