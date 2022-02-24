網瘋傳「俄傘兵入侵烏克蘭」！　上萬人空降畫面曝光

記者邱晟軒／綜合報導



俄羅斯總統普丁於台灣時間24日宣布在烏東動武，隨後，烏克蘭多座城市陸續遭到俄軍轟炸。對此，推特上更傳出俄羅斯傘兵正大舉空降烏克蘭哈爾科夫，上萬俄軍在空中盤旋的畫面也隨之流出。不過，BBC記者Shayan Sardarizadeh稍早指出，這段已吸40萬點閱的俄羅斯傘兵空降烏東影片為誤傳，事實上，這段影是發生於2018年俄羅斯軍演期間拍攝。

▲上萬俄軍空降烏東。（圖／翻攝自Abhijit Iyer-Mitra TWITTER）

綜合外媒報導，俄羅斯傘兵在烏東地區的哈爾科夫（Kharkiv）附近入侵，由推特上洩漏的畫面更可見到，上萬俄羅斯傘兵突襲空降烏克蘭，畫面相當驚人。

本站稍早前報導「烏東淪陷！親俄分子稱「已拿下盧甘斯克2城鎮」最新戰況指出，在俄羅斯國防部宣布癱瘓了烏克蘭的防空系統後，烏克蘭境內的親俄分離主義者表示，他們已拿下著烏東盧甘斯克地區（Luhansk）的2個城鎮，而烏克蘭警方也證實了相關消息。