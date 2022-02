網瘋傳「俄傘兵入侵烏克蘭」！　上萬人空降畫面曝光

記者邱晟軒/綜合報導



俄羅斯總統普丁於台灣時間24日宣布在烏東動武,隨後,烏克蘭多座城市陸續遭到俄軍轟炸。對此,推特上更傳出俄羅斯傘兵正大舉空降烏克蘭哈爾科夫,上萬俄軍在空中盤旋的畫面也隨之流出。不過,BBC記者Shayan Sardarizadeh稍早指出,這段已吸40萬點閱的俄羅斯傘兵空降烏東影片為誤傳,事實上,這段影是發生於2018年俄羅斯軍演期間拍攝。

綜合外媒報導,俄羅斯傘兵在烏東地區的哈爾科夫(Kharkiv)附近入侵,由推特上洩漏的畫面更可見到,上萬俄羅斯傘兵突襲空降烏克蘭,畫面相當驚人。

本站稍早前報導「烏東淪陷!親俄分子稱「已拿下盧甘斯克2城鎮」最新戰況指出,在俄羅斯國防部宣布癱瘓了烏克蘭的防空系統後,烏克蘭境內的親俄分離主義者表示,他們已拿下著烏東盧甘斯克地區(Luhansk)的2個城鎮,而烏克蘭警方也證實了相關消息。

