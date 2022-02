快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

記者邱晟軒/綜合報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布在烏東動武,隨後,烏克蘭首都基輔傳出多起爆炸聲,俄軍正式入侵烏克蘭。對此,有烏克蘭當地網友拍下飛彈掠過上空的驚悚畫面。

Wow. Video of a missile hitting an airport, reportedly in Ivano-Frankivsk in Western Ukraine. The geographic scale of this thing is crazy pic.twitter.com/odhvqin77Y