大戰當前不忘約砲！俄羅斯兵超哈烏克蘭妹　狂發性感照「轟炸」

LOL! Make love, not war

Randy Russian soldiers bombard Ukrainian girls with flirty Tinder requests https://t.co/0SBbBejmsP — Duncan Peter Hare (@duncanhare) February 24, 2022

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯當局宣布對烏東採取軍事行動，眼看雙方即將大戰，大批進駐在兩國邊界的俄羅斯士兵已先在Tinder上對烏克蘭妹進行「猛烈進攻」。烏克蘭一名女子表示，她最近每天都收到一堆俄羅斯士兵的交友訊息，還搭配穿著軍服的各種性感照片，讓她不堪其擾。

英國《太陽報》報導，33歲烏克蘭女子達莎(Dasha Synelnikova)表示，她其實住在基輔，近來聽說Tinder上有很多俄羅斯士兵，好奇之下便把自己的位置改為卡爾可夫(Kharkiv)，結果馬上被大量來自俄大兵的交友訊息轟炸。

達莎表示，這群俄羅斯士兵用盡各種方式，只為了吸引烏克蘭女性注意，「當他們出現時我真不敢相信自己的眼睛，照片中他們都試圖讓自己看起來很猛又酷，有男人特意擺姿勢秀出肌肉，也有人躺在床上拿槍，想讓自己看起來很性感」。

達莎雖然對這些大兵毫無興趣，但基於好奇心，曾試著和一名叫做安德烈(Andrei)的31歲士兵聊天，她詢問對方人在卡爾可夫嗎，對方表示不是，可是所在位置很近。安德烈告訴達莎，他原本是一名工程師，很喜歡到亞洲旅行，一直很想去歐洲玩，可是無法獲得簽證。

達莎雖然在Tinder上與許多俄羅斯大兵配對成功，不過她只是想藉此了解俄羅斯那邊的情況，完全沒有興趣和敵人共枕，「這很有趣，但也很可怕，他們竟然已經離我們這麼近了」。

▼烏俄戰事情勢緊張。（圖／路透社）