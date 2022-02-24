烏克蘭出現逃難潮！天剛亮「基輔車潮塞爆」　加油站ATM大排隊

▲基輔24日一大早就湧現大批車潮，大多數車輛都朝西行駛，似乎想遠離烏東前線。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯宣布對烏克蘭東部採取軍事行動後，傳已造成上百人死傷。烏克蘭多地陸續出現逃難潮，大批車潮在當地24日清晨離開首都基輔，車站湧入人潮，加油站、提款機也出現排隊人龍。英媒分析，這場危機將進一步牽動物價上漲。

綜合衛報等外媒報導，烏克蘭多個城市的居民開始逃難，當地24日一大早路上就能見到大批離開首都基輔市中心的車潮，車站一大早就出現拎著大包小包的民眾，不過基輔街道仍有少數民眾走動。

▼當地加油站擠爆，提款機也出現排隊人潮。（圖／達志影像／美聯社）

另據CNN報導，基輔車潮幾乎都是向西行駛，似乎是想要遠離東邊傳出爆炸聲的地方。

На выезде из Киева многокилометровые пробки, люди уезжают из города, передает корреспондент The Insider. pic.twitter.com/hhRk4y4Kvj — The Insider (@the_ins_ru) February 24, 2022

不僅如此，頓內茨克城市馬里烏波爾（Mariupol）的民眾也被目擊把家當行李收拾塞進車內，開著車到加油站加油。而盧甘斯克地區的Sievierodonetsk的提款機也出現排隊人龍。

▲基輔民眾躲在車站內避難。（圖／路透）

面對烏俄不穩定的情勢，英媒Metro分析，這場危機將會進一步牽動英國食物及能源物價，因為歐洲依賴俄羅斯供應大量石油、天然氣及小麥，但衝突將造成能源價格飆升及運輸中斷，加上德國制裁俄羅斯中止天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2），歐洲天然氣價格已飆漲13%，而英國天然氣價格已上揚8%。

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