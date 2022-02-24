無牌清運公司「小廣告攬客」　深夜運硫磺谷偷倒！業者是通緝犯

記者邱中岳／台北報導

保七總隊第4大隊陽明山分隊與陽明山國家公園巡山員，2021年8月發現硫磺谷沿線被人丟棄大量垃圾，主要以裝潢後的廢木板、木條以及矽酸鈣板為主，嚴重破壞國家公園生態環境，透過廢棄物追查出清運公司的負責人，且該名男子還是通緝犯。

警方調查，50歲的鄭姓男子在網路刊登小廣告，以不定價格向人收取費用，並將廢棄的裝潢材料，趁深夜時分，夥同2名共案，將廢棄材料載到陽明山國家公園硫磺谷丟棄。

▲通緝犯開無牌清運公司，深夜偷上硫磺谷偷倒廢棄物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在硫磺谷查獲大量廢木板、木條、矽酸鈣板、磚塊等廢棄物，破壞國家公園自然景觀及生態環境，循線在其中發現服飾店的招牌，尋著招牌找到商家，商家表示，當時以8500元的價格，請鄭姓男子協助清理廢棄物。

▲鄭姓男子在網路刊登廣告招攬清運生意，最後將廢棄物丟在國家公園。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後發現鄭姓男子所開設的廢棄物清運公司根本沒有牌照，且還因傷害遭到發布通緝，隨即逮捕鄭姓男子以及2名共犯，除了將鄭男依傷害通緝解送歸案，另3人依違反廢棄物清理法罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦。

保七總隊第四大隊副大隊長邱盛煥表示，本案已違反《廢棄物清理法》第41條第1項暨46條第4款相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科新台幣1500萬元罰金。同時也要求違法業者限期清除棄置廢棄物。

另於國家公園範圍內傾倒廢棄物之行為，亦違反國家公園法第13條第6款之規定，最高亦可裁處新台幣3千元罰鍰，警方將持續加強查緝不法，守護國家公園自然生態環境，也籲請民眾莫貪圖一時便利，抱持僥倖心態隨意棄置廢棄物，造成環境污染。

快訊／他欠債185萬「除夕夜遭押」6煞熱熔膠虐打 北市警疑涉案：債權已轉讓