大尺碼女孩：沒有約不到的砲　「黑人滑套」讓她走上復仇之路

（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

我該怎麼介紹我自己咧？我叫汪綺，是一名表演工作者，但同時也是一名女巫，幫人調整身心靈狀態，我在這個領域用的名字是烏若，那在希臘語是銜尾蛇的意思。從汪綺變成烏若，並不是一個令人開心故事噢。3年前，我在BDSM（性愛愉虐）社群認識一個女孩，她是一名女巫。身為表演工作者，誰不希望自己有桃花、有錢？所以請她為我做法。有一天，我在她擺攤的場合認識一個做電商的男生，我向他請教如何在網路自我行銷。聊著聊著，漸漸有了曖昧的氣氛，二人相約去看電影，他在戲院手來腳來，二人只差沒打砲。後來，有人跟我講這男的跟女巫是一對，我問他，他發誓說他單身，可我跟女巫求證，她又說他們在一起。我想，算了，也不要攪入他們的是非。我雖然體重破百，但只要想約砲，還真的沒有約不到的。

那一陣子，我跟一個黑人小哥約炮，嘿咻的時候，他的保險套滑落在我的陰道，我們當下中斷性行為，我擔心自己染病，立刻去醫院做檢查，後來沒事。我跟這女巫講這件事，半年後，整個BDSM圈都說我有愛滋病，一追問，這謠言是她散播的。這大半年喔，她一邊講我壞話，一邊賺我的錢，賣我水晶，整個人裝沒事。我非常憤怒，把她告上法院，告她妨礙名譽，糾纏了一年，檢察官認為她並未傳布公眾於現實，不起訴處分。

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訴諸法律無效，乾脆拜她的老師為師，學胡督魔法，想變成比她更強大的女巫，進行反擊。胡督魔法是美洲開墾時期，黑奴在美國被剝奪信仰，利用非洲原有的咒術和基督教以及歐洲魔法混合，產生出了一種民間咒術體系。老師給我一個很重要的概念是魔法師永遠與弱勢為伍。我在台北中產階級家庭長大，很幸運，但因為雙性戀、體重，成長過程永遠讓我居於弱勢，那也意味著我可以同理他人的痛苦。與其說我施行的是魔法，不如說是一種陪伴和安慰。



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