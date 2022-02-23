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【廣編】111年數位群聚輔導開放提案　輔導經費最高100萬

▲▼111年數位群聚輔導開放提案　輔導經費最高100萬。

【廣編特輯】

圖、文／中華民國軟體協會

由經濟部中小企業處主辦、中華民國資訊軟體協會執行的「111年度中小企業數位群聚輔導」開放提案囉！本計畫目標為協助地方中小微型企業擺脫單兵作戰的困境，鼓勵企業組成「數位群聚」，搭配群聚顧問在地輔導，透過數位學習與舉辦群聚研習等活動，並導入適切之數位應用工具，帶動群聚發展。

群聚輔導現正開放提案申請中，只要能召集至少10家以上產品服務性質相仿或互補的中小企業組成群聚，選出有熱忱、願意付出的領導企業，並尋找專業顧問攜手合作，就有機會接受輔導，一起學習如何運用數位工具強化營運、行銷，進而發展服務創新模式，增加網路能見度並獲取更大的商機。

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111年數位群聚提案收件採線上提案，A類群聚提案截止時間：111/3/17(四) 17:00；B類群聚提案截止時間：111/3/10(四) 17:00。為協助企業了解數位群聚提案作業及內容，將在2月23日、24日分別於高雄、台中舉辦提案說明會，歡迎有興趣的企業報名參與，報名網址：https://198org.pse.is/f2324

提案規範請至計畫網站下載(www.198.org.tw)，想了解更多群聚成功案例請上「頭家愛行銷」粉絲專頁 https://www.facebook.com/UneedIcare/。(詳情以規範內容為準)

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