弟弟在她房間啪啪　姊見1幕氣炸「還有用過的保險套」：不是第一次

▲原PO看到這一幕差點暈倒。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

即便是家人，同樣也要互相尊重，一名女網友傻眼表示，自己是個有潔癖的人，沒想到弟弟不僅帶女友回家，還在她的房間吃東西，滿地都是垃圾，甚至還有用過的保險套，讓他超崩潰，詢問弟弟後，對方竟說「是在玩水球」。貼文一出，有網友大喊「先把床單換掉，然後在房間裝鎖！」

原PO在Dcard上發文，「弟弟在我房間打炮」，回到家打開房門，發現裡頭一團亂，滿地的垃圾，有吃完的便當盒、喝到見底的手搖飲料、零食的包裝袋等，最讓她崩潰的是，「我書桌上還有用過的保險套包裝，我神聖的書桌⋯」氣到說不出話來。

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她無奈表示，「我房間的門只能從裡面鎖，外面沒有鎖頭」，而且這情況已經不是第一次了，「我已經收過一次並默默暗示他『我知道有這件事了』，只是這次越來越過分 」；事後她也質問弟弟，但對方竟說「是在玩水球」，讓她更傻眼。

貼文曝光，掀起許多網友討論，「那妳可以去他房間拉屎」、「好沒水準，還不收拾乾淨，傻爆眼」、「對於我這種有床潔癖的人，代入想就覺得不行欸，我會牙起來跟他，超噁啊」、「我也覺得叫他整理以後上鎖，想得到畫面就蠻⋯」「直接把他製造的東西丟去他房間」、「找出保險套把裡面的東西倒在他桌上」。

▼網友建議原PO快點換鎖。（示意圖／記者黃翊婷攝）