軍情局女中校太粗心！機密文件疑丟碎紙機毀了　3關鍵獲緩起訴

▲任職國防部軍事情報局的蔡姓女中校特參官將工作績效評鑑不慎毀棄，主動向主官反映獲緩起訴。（圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

太粗心！國防部軍事情報局蔡姓女中校特參官，將列為「機密」110年上半年工作績效評鑑案，依序呈請軍事情報局業管主管簽核後，並經副局長同年批准核定，送回她辦公室辦理，豈料她竟因保管不慎而遭毀損，被依違反《國家機密保護法》移送法辦。士林地檢署考量她坦承不諱，積極尋找、未隱匿，緩起訴2年，向公庫支付3萬元。

緩起訴處分書指出，軍情局第一處第四組中校特參官蔡女在去年4月27日辦理等級列為「機密」名稱為「OOOO110年上半年工作工作績效評鑑案」依序由主管簽核後，卻保管不慎疑丟入碎紙機毀棄。

期間她完全沒發現，直到去年9月底某日，她為了續辦110年下半年績效評鑑案時，找遍110年上半年工作工作績效評鑑案公文後，立刻向主管報告此事，全案經國防部軍事情報局告發偵辦。

偵查時，蔡女坦承自己不慎遺失，檢方依國防部軍事情報局訪談紀錄、公文檔案管理系統列印資料，認定她違反國家機密保護法第35條第2項之過失遺失國家機密罪，構成《國家機密保護法》過失遺失國家機密罪，應處1年以下徒刑。

檢方考量蔡女發現遺失後立刻報告長官並相當積極尋找，且犯後態度良好，也並未造成實質損害，以緩起訴處分，期間為2年，向公庫繳交3萬元。

