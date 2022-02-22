快訊／國內還有8條傳播鏈釐清中、防疫規範鬆綁　陳時中 14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/22）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，提供直播。指揮中心昨日公布防疫旅館相關個案，當中一案與高雄砂石場相關，成為高雄港群聚衍生，相關不明感染源還有8條，且收斂中；另行政院長蘇貞昌也已經說明國內防疫規範將朝正常生活方向調整，相關情況預期記者會中說明。

蘇貞昌21日上午召開擴大防疫會議，國內疫情趨於穩定且在可控範圍內，未來在兼顧經濟、生計及防疫的考量下，相關防疫規範也會逐漸朝向正常生活的方向進行適當調整。

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傳出雙鐵等公共運輸防疫管制將鬆綁，陳時中昨也鬆口表示，本土確診病例近一週較前一週下降42%，「放寬勢在必行，會盡量往正常的方向走。」

陳時中直言，經過春節後這兩周觀察，還在本來評估的穩定可控，之後必然會做相關放鬆措施，放寬勢在必行，但正在綜合整理相關單位的措施，確定後會再跟大家報告。

從新冠肺炎疫情至今，目前國內是累計案例已破2萬例，而本土原本還有9條待釐清感染源包括高雄砂石場、跨縣市家庭、汐止手搖飲、板橋家庭群聚、樹林電子廠、日翊物流（含桃園防疫旅館家庭群聚）、鳳山家庭及/紅茶牛奶店/大林煉油廠）、宗教團體聚餐（含新店設計師）和新北加強版檢疫旅館。隨著高雄砂石場找到感染源，不明感染源也剩下8條。

另外，本土12種Omicron則是桃機-遠雄自貿區、高雄港、亞東醫院、北市聯醫中興院區/仁愛院區、機場防疫計程車司機（2例）、機場防疫人員、宜蘭礁溪長榮、圓山房仲、高雄港引水人和桃機航警。