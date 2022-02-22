下雨衣服乾不了？「4個快速烘衣法」達人最推：記得要用紙袋

▲下雨天衣服晾不乾傷腦筋嗎？這4招必學。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

2022首波寒流報到，全台有感降溫民眾被凍得受不了，但最困擾的是連日雨勢害家裡的衣物怎麼曬都曬不乾，該怎麼辦？家事達人陳映如在粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》分享衣服難乾解決方法有4種，最快的方式是使用烘乾機，或是放在室內改用除濕機、電風扇；除此之外，吹風機及熨斗也是好幫手。

連日大雨衣服乾不了？家事達人陳映如分享4招：

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1.使用烘衣機

若衣服是可以烘的，建議使用烘衣機是最快的方法，可試試烘衣時放入一條毛巾一起烘，藉由毛巾幫助吸水，可以縮短乾衣時間。

2.使用除濕機、電風扇

若是不能烘的衣服，可以放進室內，改用除濕機除濕或用電風扇吹也可以。有些除濕機具有乾衣功能鍵，若只是單純要乾燥衣物，可以選擇該功能。

▲達人分享衣服掛在室內，可使用除濕機或電風扇幫助快速乾衣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.吹風機

如果急著穿，可以把衣服放進紙袋中，並把吹風機的出口放入袋中，並抓緊袋口，接著直接對著袋內吹風，等於自製一個「小型烘衣機」，但這方法每次只能處理少量衣物，且記得要用「紙袋」，才能讓烘乾時產生的濕氣散出。

4.吹風機、熨斗

如果衣服都乾得差不多，只有局部較厚的部分沒乾，建議可用熨斗燙或吹風機吹乾會最適合。但在使用熨斗處理時，要將蒸氣關閉，才能達到乾燥效果。