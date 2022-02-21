新北市圖爆米香、學台語　淡水學童體驗傳統技藝復古味

▲淡水分館特別將行動圖書車結合「世界母語日」活動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

2月21日是世界母語日，新北市立圖書館行動圖書車特別帶著古早碾米機，同時邀請到知名Youtuber「足英台三聲道磅米芳」的土礱師賴咏華到淡水國小，透過帶學童感受早期農村的碾米工具「塗壟」，以及「磅米芳」的傳統技藝，讓小朋友體驗傳統的爆米香技藝，同時學臺語。

新北市立圖書館表示，為了讓孩子從生活中學習母語，淡水分館特別將行動圖書車結合「世界母語日」活動，邀請到致力推廣臺語教育的土礱師傅和爆米香師賴咏華到淡水國小，透過帶學童感受早期農村的碾米工具「塗壟」，以及「磅米芳」的傳統技藝，同時將閩南語教學融入體驗活動中，激發小朋友的好奇心，讓學臺語成為一件有趣的事。

新北市行動圖書車同時也準備了「咱ê囡仔歌」臺語繪本童謠主題書展，精選各式臺語好書，提供學校師生現場借閱。淡水水碓分館2月26日還有「做伙對囡仔講臺語故事」活動，帶給小朋友不一樣的臺語閱讀體驗。

新北市立圖書館王錦華館長表示，隨著時代變化，小朋友在日常生活中講臺語的機會減少，為了讓大家有多元接觸臺語的學習機會，圖書館特別以行動圖書車的體驗式閱讀方式，讓學童學臺語同時認識傳統技藝，添增母語學習在生活中的多樣性與豐富度。相關活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2622-4664。

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