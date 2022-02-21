教長怒批黃郁婷：用納稅錢培訓卻傷國人感情　處分2週內出爐

▲潘文忠表示，處分2週內出爐。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議，行政院下令要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查，並為適當之處分，至於最高懲處會如何？教育部長潘文忠今（21日）表示，這次個案傷了國人感情，處分2週內會有結果。

潘文忠表示，目前體育署正在整理相關資料，預計2週內邀請中華奧會等相關單位，針對黃後續經費補助、參賽等進行討論，並做出決定跟處分。至於花在她身上的錢？潘文忠表示，會議討論過程會以在冬奧狀況決定，這部分確實要建立相關規範跟機制，重申2週內會有處分結果，再對外報告。

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▲潘文忠認為，補助黃郁婷經費都是人民納稅錢。（圖／路透）

外界質疑大砲打小鳥，潘文忠認為，黃一開始著中國隊服後，雖有表達不適當並致歉，但事後還是發生不妥當的言行舉止，尤其賽後在個人臉書，以非常具挑戰性言行面對國人，這些不是不小心或一次性情況，是再而三的言行，選手補助和訓練經費都是人民納稅錢，還給予最大鼓舞，當時東京奧運大家不分黨派立場支持，為台灣選手熱情加油，而這次個案，是真的傷了國人感情。

至於服裝？潘文忠說，穿服裝是一件事，重點是黃在事後言行、攻擊對應，是國人深深感到遺憾的。目前沒規範此狀況，潘文忠提到，會開專案會議，邀請中華奧會和滑冰協會討論，從選手代表國家出賽、爭取經費等培訓計畫，都將深入討論。