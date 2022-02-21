　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北投高檔湯屋傳偷拍！人父蹲低鏡頭朝女湯門口...被制止還咆哮

記者黃宥寧／台北報導

誇張！有名女網友在臉書社團《爆怨公社》憤怒指出，前往北投區超高檔溫泉飯店泡湯，竟有不明男子在「女子大眾池」蹲在門口瘋狂拍照，讓僅穿浴袍的她遭莫名舉動嚇壞，她上前制止後，男子竟對她咆哮並嚷嚷說有經過店家同意。事後，她前往轄區派出所報案。北投分局表示，依法受理，傳喚偷拍男子，將移送地檢署偵辦。

▲▼北投湯屋偷拍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲有名女網友在臉書指出，到北投知名溫泉飯店竟遭陌生男子拿手機偷拍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

女網友發文指出：「台北知名溫泉會館放任男客在女子大眾池門口瘋狂拍照！酒店櫃檯說對方說是要拍中庭的燈籠，卻變成拍女子湯池門口？」她接著解釋，4樓大眾湯池門口明明告示牌禁止拍照，對方1家4口有3名女性，她不明白為何是男子蹲在女子泡湯區門口狂拍？讓當下僅穿一件浴袍的她，受到突如其來的驚嚇，沒想到請對方別繼續拍照，男子竟對她大聲嚷嚷說已經過店家同意。

▼ 女網友相當憤怒，認為拍照男子無視禁止攜帶電子產品規定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 加賀屋 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

男子疑惱羞，打算帶一家人坐電梯離開現場，女網友見狀拿起手機錄影上前請他說明拍照原因，但男子情緒高昂大喊「妳已經嚇到我的小孩，我要把妳推開」，下秒竟出手直接推了自己女兒一把，讓一旁女兒滿臉驚恐。

事後，女網友將偷拍狀況告訴該飯店，透過監視器畫面，明確看見該男子蹲在女子湯池門口前方拍照，且無視「禁止拍照」的警告標語，20日晚間也前往轄區派出所報案提告。

文章一PO也引發網友正反討論，「貴死人的店居然可以允許男客對女湯門口拍照？也太對不起價格了吧」、「大人的事，幫孩子碼一下吧！」、「推小孩超級糟糕欸！ 業者不作為這樣根本助紂為虐」。

▼男子想為家人拍照留念，竟無視該告示牌規定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警分局光明派出所獲報後調閱相關監視器，經了解，該名拍照男子1家4口前往該飯店泡湯，會在大眾池入口處拍照，是想為家人留念，但經查，現場確實設有禁止拍照的標誌，才會導致此爭議，目前也完成受理報案程序，後續將通知拍照男子到案說明釐清。

ET快訊
快訊／祈錦鈅道歉了！　手寫3點聲明
快訊／板橋民宅驚傳氣爆！　1女燒成焦屍
排隊搶買「限量鞋」爆衝突！　全台271雙完售炒賣價更驚人
超商「4大咖啡飲品」買1送1！　限時7天
陳喬恩男友街頭作畫「引警關切」！　錯愕急call友
《金魚妻》最好自己看！　老公邊看邊問人妻尷尬爆
陰莖凍爆！滑雪王子「-17°C衝刺30公里」痛到崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男開車忽快忽慢... 警攔查「一瓶米酒在身旁」　吹氣後慘了

廚師酒駕3次遭罰31萬　沒錢繳車被查封拖走！老父押他去面對

快訊／新北板橋民宅疑似氣爆！1女燒成焦屍

中橫便道坍方巨石砸毀橋面「鋼筋露出」　谷關梨山往來須改道

搶丟丟妹叔叔主嫌自轟亡　共犯怨：沒分到半毛錢...4疑點待釐清

色店長4出狼爪強吻襲胸！女員工尖叫反抗　他詭辯：小女生害羞

中橫公路落石坍方　警忍寒流淋雨徒手推離百公斤大石

見鄰居女童年幼可欺5度性侵　台東噁男遭判8年7月

23歲男組討債團打人砸攤！　「求護身符避查緝」但神明沒保佑

優秀檢察官掛冠求去　劍青籲解決「萬年檢察長」改革不要只做半套

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

俄羅斯亞庫次克「極冷」冬天！　生活在零下71度、白天僅3hr

桃園男開車忽快忽慢... 警攔查「一瓶米酒在身旁」　吹氣後慘了

廚師酒駕3次遭罰31萬　沒錢繳車被查封拖走！老父押他去面對

快訊／新北板橋民宅疑似氣爆！1女燒成焦屍

中橫便道坍方巨石砸毀橋面「鋼筋露出」　谷關梨山往來須改道

搶丟丟妹叔叔主嫌自轟亡　共犯怨：沒分到半毛錢...4疑點待釐清

色店長4出狼爪強吻襲胸！女員工尖叫反抗　他詭辯：小女生害羞

中橫公路落石坍方　警忍寒流淋雨徒手推離百公斤大石

見鄰居女童年幼可欺5度性侵　台東噁男遭判8年7月

23歲男組討債團打人砸攤！　「求護身符避查緝」但神明沒保佑

優秀檢察官掛冠求去　劍青籲解決「萬年檢察長」改革不要只做半套

LIVE／本土疫情可控「邊境將鬆綁」　陳時中最新說明

打房加緊箍咒　他批「往死裡打」：政策與大環境相互矛盾

全球首發工具機展今日開展　蔡總統、蘇院長首度聯袂出席並觀展

繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦

桃園男開車忽快忽慢... 警攔查「一瓶米酒在身旁」　吹氣後慘了

快訊／祈錦鈅道歉了！手寫信提3聲明：以後我會盡全力避開謝和弦夫婦

限時3天！228連假「第2人1元」玩樂園　這2星座入園也只要350元

柯瑞成「史上第3老」全明星賽MVP　與詹皇激動相擁慶勝利

廚師酒駕3次遭罰31萬　沒錢繳車被查封拖走！老父押他去面對

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟頭昏迷指數3

最慘警匪槍戰！北市駁火2000槍　頭號惡龍成焦屍

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

未繫安全帶挨罰3千　他靠哆啦A夢逆轉

女神遭偷拍私處片　犯案影像恐覆蓋

泊車小弟變頭號惡龍！凶殘擊斃警　遭黑白兩道追殺

離間截肢女孩家人　曾玟學轟：說自己善良大可不必　

台中五岔路口科技執法　2天拍下近7百件違規

影／教訓砸車男　火爆哥抄球棒打死人

淫保全密室囚少女　共犯判刑定讞

板橋少年打籃球害女騎士重傷　公所獲判免責理由超瞎

更多熱門

相關新聞

即／台南長榮鋼便橋車禍　小黃打橫佔車道一度塞爆

即／台南長榮鋼便橋車禍　小黃打橫佔車道一度塞爆

台南市北區長榮路五段「長榮鋼便橋」，21日上午10時12分許發生車禍事故，一輛計程車車頭撞毀、橫佔車道，導致路口堵塞，車輛沒辦法上橋，台南市警五分局據報派員到場指揮交通，並進行現場測繪完成，由拖吊車將車輛移置，於上午11時35分恢復交通中。

即／高雄享溫馨KTV後方瓦斯外洩

即／高雄享溫馨KTV後方瓦斯外洩

乾妹被男友欺負！19歲男撂人砸車丟信號彈

乾妹被男友欺負！19歲男撂人砸車丟信號彈

「萌球」 鬆獅犬大街閒晃　警PO網急尋狗主人

「萌球」 鬆獅犬大街閒晃　警PO網急尋狗主人

男嗑藥恍惚報案求送醫　主動交這一包就跑

男嗑藥恍惚報案求送醫　主動交這一包就跑

關鍵字：

妨害秘密北投偷拍溫泉影音家人女湯門口拍照爭議北市人父

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

雨下到何時？最新紫一片預報圖曝　這地區最可憐

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面