北投高檔湯屋傳偷拍！人父蹲低鏡頭朝女湯門口...被制止還咆哮

記者黃宥寧／台北報導

誇張！有名女網友在臉書社團《爆怨公社》憤怒指出，前往北投區超高檔溫泉飯店泡湯，竟有不明男子在「女子大眾池」蹲在門口瘋狂拍照，讓僅穿浴袍的她遭莫名舉動嚇壞，她上前制止後，男子竟對她咆哮並嚷嚷說有經過店家同意。事後，她前往轄區派出所報案。北投分局表示，依法受理，傳喚偷拍男子，將移送地檢署偵辦。

▲有名女網友在臉書指出，到北投知名溫泉飯店竟遭陌生男子拿手機偷拍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

女網友發文指出：「台北知名溫泉會館放任男客在女子大眾池門口瘋狂拍照！酒店櫃檯說對方說是要拍中庭的燈籠，卻變成拍女子湯池門口？」她接著解釋，4樓大眾湯池門口明明告示牌禁止拍照，對方1家4口有3名女性，她不明白為何是男子蹲在女子泡湯區門口狂拍？讓當下僅穿一件浴袍的她，受到突如其來的驚嚇，沒想到請對方別繼續拍照，男子竟對她大聲嚷嚷說已經過店家同意。

▼ 女網友相當憤怒，認為拍照男子無視禁止攜帶電子產品規定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

男子疑惱羞，打算帶一家人坐電梯離開現場，女網友見狀拿起手機錄影上前請他說明拍照原因，但男子情緒高昂大喊「妳已經嚇到我的小孩，我要把妳推開」，下秒竟出手直接推了自己女兒一把，讓一旁女兒滿臉驚恐。

事後，女網友將偷拍狀況告訴該飯店，透過監視器畫面，明確看見該男子蹲在女子湯池門口前方拍照，且無視「禁止拍照」的警告標語，20日晚間也前往轄區派出所報案提告。

文章一PO也引發網友正反討論，「貴死人的店居然可以允許男客對女湯門口拍照？也太對不起價格了吧」、「大人的事，幫孩子碼一下吧！」、「推小孩超級糟糕欸！ 業者不作為這樣根本助紂為虐」。

▼男子想為家人拍照留念，竟無視該告示牌規定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警分局光明派出所獲報後調閱相關監視器，經了解，該名拍照男子1家4口前往該飯店泡湯，會在大眾池入口處拍照，是想為家人留念，但經查，現場確實設有禁止拍照的標誌，才會導致此爭議，目前也完成受理報案程序，後續將通知拍照男子到案說明釐清。