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3秒吸睛！睡眠醫生買下2網址　被同行排擠5年卻爆紅狂上節目

▲▼「睡眠醫生」善用鉤引點行銷自我，多次登上電視節目。（圖／翻攝自Facebook／The Sleep Doctor, Michael Breus, PhD）

▲「睡眠醫生」麥可．布勞斯（右）善用鉤引點行銷自我，多次登上電視節目。（圖／翻攝自Facebook／The Sleep Doctor, Michael Breus, PhD）

記者林育綾／綜合報導

人稱「睡眠醫生」的麥可．布勞斯（Michael Breus）博士，當時買下了2個跟睡眠醫生有關的網址後，這個稱號從此幫他打響名聲，帶來許多客戶和機會；不過他因此在同行社交圈被排擠，經過5到10年才逐漸不被罵，卻成功登上美國知名健康節目《奧茲醫生秀》多達35次，連罵他的人後來都偷偷私下請教，要怎麼獲得媒體關注。

在社群媒體充斥各種訊息的時代，如何吸引大量注意力，讓個人或品牌都能脫穎而出？美國行銷大師布蘭登．肯恩（Brendan Kane）認為創造「鉤引點」相當重要，他在新書《鉤引行銷》的副標題就是「如何在3秒鐘的世界中脫穎而出」。

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布蘭登舉例「睡眠醫生」布勞斯博士的故事，「睡眠醫生」(The Sleep Doctor)這個名稱正是他的鉤引點，讓他獲得許多登上電視節目、媒體曝光機會。根據書中描述，布勞斯在事業生涯初期，就已經拿到臨床睡眠障礙治療的專業認證，卻不像其他科別的醫生，如胸腔科醫師、耳鼻喉科醫師等，沒有一個專有名詞指稱專門處理睡眠相關問題的醫師。

當時布勞斯努力找方法行銷自己，從一本書《你這個品牌》（The Brand Called You）學到，名稱要在3到5個字之間，必須由你所做的事情所構成。而布勞斯便開始詢問周遭的人認為他的職業是什麼，大家的答案都圍繞著醫藥、睡眠打轉。

他上網查到「睡眠醫生」、「睡眠專業醫生」2個網址都已經有所屬，因此主動聯繫網址擁有者，並且買了下來。布蘭登說，「這是他花過最值得的一筆錢。從那時開始，『睡眠醫生』就變成一個對布勞斯的事業來說很有力的鉤引點。」

雖然「睡眠醫生」的稱號幫布勞斯帶來許多關注，也獲得許多客戶的正面認同，不過同行領域的人士卻非常感冒，認為他自詡為該領域佼佼者，或是營造一種唯一從事該類型工作的人，布勞斯因此招到很多嫉妒、批評，還被同行社交圈排擠，一些專業領域會議也沒邀請他。

但布勞斯依然堅持自己的路，過了5到10年，那些排擠他的人才逐漸不再罵他是「江湖郎中」或「叛徒」。而每當他受邀參加科學會議並擔任主講人時，就會被一些觀眾踢館，認為他所說的話不可信，批評他是「網路醫生」。

不過布蘭登說，諷刺的是，會議結束後，同一群人會來到他面前，私下問他是怎麼獲得這麼多媒體的關注。「在公開的論壇中，他是個局外人，但是關起門來，大家都希望他能給點建議。這些同行人士雙面般的作為，讓布勞斯獲得更大的力量，持續堅持使用他的鉤引點。」

事實上，布勞斯使用的科學研究方法，也沒人挑得出毛病，但他比其他專業人士還紅的原因，就是因為以「睡眠醫生」作為鉤引點，讓自己的職業容易被理解；而且他的溝通風格也很符合這點，他當然有能力跟專業人士討論神經化學，但他不認為這對一般大眾有吸引力，他很懂得跟大眾對話，會避免用艱澀、嚇人的專有名詞。

▲▼《鉤引行銷：在訊息爆炸的時代運用鉤引點，只要3秒鐘就能突圍而出》（圖／時報出版）

▲美國行銷大師布蘭登．肯恩新書《鉤引行銷》分享許多案例，教人成功打造鉤引點，3秒就能抓住群眾注意力。（圖／時報出版）

布蘭登解釋，「在一個3秒鐘的世界裡，受眾想要的是這些複雜的資訊被切成一小塊一小塊，能夠一口吞下去，而且可以立刻付諸行動。」而布勞斯在這方面能力很好，他把自己的專業知識拆解，化為大眾感興趣、有感的一個個話題，像是「精疲力竭的高層」、「最好睡的床墊是哪一個？」、「睡前什麼時候做愛最好？」等等，這些鉤引點都會吸引大眾的關注。

這讓他登上《奧茲醫生秀》多達35次，而這件事也成為另一個鉤引點，大家會好奇為何一個「睡眠醫生」能登上節目這麼多次，也有更多媒體注意到他，認為他是可信的。

布蘭登說，布勞斯分享的這些訊息很簡單、很吸引人，也讓自己變成一個行走的鉤引點，他利用了人們的好奇心與對於可靠解決方案的需求，自己也從中獲益。

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