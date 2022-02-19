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CPTPP召開資深官員會議　討論「含台灣在內」新成員申請案

▲▼CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）

▲CPTPP召開會議，討論台灣等新成員入會申請案。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）今日（18日）召開2022年首場資深官員會議，外界相當關心會議是否會討論「台灣入會案」。對此，新加坡貿工部表示，會議有針對「有意加入CPTPP的經濟體」的入會申請交換意見，重申申請者必須符合CPTPP高標準，但沒有詳細說明具體結論。

CPTPP今年由新加坡擔任主席國，18日透過視訊方式召開2022年首場資深官員會議。根據中央社報導，新加坡貿工部表示，今天會議主要聚焦在檢視成員國間的經濟關係、提升供應鏈韌性、找出新合作領域等議題，會中也針對「有意加入CPTPP的經濟體」的申請交換意見，重申申請者須符合CPTPP高標準。

台灣2021年9月申請加入CPTPP，另外英國、中國、厄瓜多等3國也遞件申請加入，由於我國先前決定解除對日本福島食品管制，希望能獲得日本對於申請案的支持，因此這一次CPTPP會議特別受到我國關注。

行政院發言人羅秉成17日表示，針對CPTPP將召開資深官員會議，由於CPTPP的相關會議議程及會議內容一向都不公開，政院予以尊重，不評論相關外傳的討論內容。

他強調，在加入CPTPP的過程中，自然有很多障礙跟困難要克服，不容輕忽，行政院政務委員鄧振中及經貿辦都在密切關注相關動態，一旦發生情況都會有所因應，若有具體內容，會再對外說明。

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