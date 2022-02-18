女友「花自己錢」買10萬精品包…他嫌奢侈不敢娶　網見職業開罵了

▲女友花自己的錢買精品，男友覺得太奢侈。非當事人。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

女友雖然有百萬存款，但月薪4萬，前陣子說想買一顆破10萬的LV精品包，男方覺得「買精品就是奢侈，價超所值」，且和女友有共組家庭的規劃，也會生小孩，他認為「這會是其中一個很難跨過的檻」。文章曝光掀起熱議，多數網友反而站在女方這邊。

一名35歲男子在PTT表示，他年薪約80萬，女友則月薪4萬，「至今兩人存款都有百萬，車子房子我已搞定」，不過彼此在金錢觀有些出入，女友前年花了3萬買精品包，去年也買了精品皮包，每年都固定花上萬元買一顆精品包，今年更提議要買一顆15萬LV包包，「都是花她自己的錢買」。

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原PO認為，雖然女友是花她自己的錢買包包，不過兩人是朝結婚生子的方向邁進，「對於我期望不久的將來要成家養小孩來看，這會是其中一個很難跨過的檻」，女友認為買精品是投資，未來會漲價；原PO則覺得女友太奢侈，雙方溝通沒有共識，想問網友們怎麼看？

▲網友認為雙方金錢觀不同，婚後容易為此爭執。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



一名網友回文點出盲點，「為什麼你自己是提供年薪，卻只說女友的月薪呢？」原PO透露女友擔任銀行櫃員，而很多銀行的年終是好幾個月，「你女友月薪4萬，但年薪和其他的加給、福利說不定是跟你差不多的水準，甚至比你高喔！」況且女友月薪4萬能存到百萬存款，代表有一定的理財觀念，或是家境原本就很好，「花自己的錢讓自己開心根本就沒問題呀！」

其他人回應，「女友的家境跟存款不是重點，重點是他本人價值觀就是認為奢侈，三觀不合早點認清也好」、「女友可以有100萬存款代表是會存錢的人，不花男友的錢代表也沒有公主病，購買奢侈品卻要被批鬥至此」、「我同學理專入職沒多久就說年終14個月」、「我的月薪是女友（銀行櫃檯）約兩倍，但年薪算起來她高得嚇人。」