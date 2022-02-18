首度曝光！夫妻8千元創業拚出5億年收　1秒賣出1雙鞋

▲電商女鞋品牌D+AF創辦人袁韞淳（左）與張士祺（右）夫妻檔，靠平價流行鞋款在網路坐大後，無懼疫情逆勢拓展實體店，年收達5億元。這是他們首度聯袂在媒體曝光。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

曾1秒賣出1雙鞋的女鞋品牌D+AF，向來隱身幕後的創辦人袁韞淳首次曝光。她17年前用8千元網拍女裝起家，後轉賣韓風流行女鞋，主打小資族的平價時尚，取材精品鞋的豆豆鞋，因高CP值爆紅，1年賣出的鞋子可堆疊成108座101大樓高。

先生張士祺擅長操作網路行銷，2015年自建官網，以10秒快速結帳降低3成跳失率，並找網紅聯名拉抬流量，推跨境電商打進海外34國，無懼疫情逆勢砸千萬元開2間實體店，精緻裝潢成打卡熱點，狂吸人潮而迅速回本，年營收5億元。夫妻倆分進合擊，串流線上線下，做大品牌夢。

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從電商起家的D+AF女鞋品牌，無懼疫情，在台北市逆勢連展2間門市。斥資千萬元裝潢的獨棟南西店，以網美燈架、不規則全身鏡，打造零死角的美拍購物環境，吸引輕熟女、學生族將照片上傳IG、臉書打卡。朵芙時尚國際創辦人袁韞淳透露：「很多消費者是從線上認識我們，現在有實體店可試穿，平均提袋率可達7成。」



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