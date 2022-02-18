　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底：血流成河

新北永和某米糕店小開出軌人妻，遭對方丈夫起底身分及家業。（示意圖，Pixabay）

▲新北永和某米糕店小開出軌人妻，遭對方丈夫起底身分及家業。（示意圖／Pixabay）

圖、文／鏡週刊

偷吃是要付出代價的！一名被戴綠帽的男網友日前在臉書社團「爆廢公社」爆料，表示無意間發現老婆與新北永和某知名筒仔米糕店小開有染，氣得他將兩人的鹹濕對話公諸於世，並加碼附上米糕店家資訊，嗆聲「歡迎來告！」血流成河的程度，吸引超過6千名網友朝聖，不少人因此到Google刷一星負評，一度讓業者急忙掛上「永久歇業」止血。

綠到出汁的原PO日前在「爆廢公社」透露，自己去年底某天半夜看在老婆電腦IG帳號中，發現老婆與小王的鹹濕對話，氣得他當下全身發抖失眠焦慮，且小王得知姦情洩漏後，竟然還敢瞎扯是誤會，令原PO氣炸「當我白癡嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北永和某米糕店小開出軌人妻，遭對方丈夫起底身分及家業。（翻攝自爆廢公社）

後來小王知道代誌大條了，跑來原PO家道歉哭窮，卻只想賠償20、30萬私下和解，讓原PO與律師傻眼，直呼「人不要臉真的天下無敵！」直言「今天你們倆傷害了我、讓我小孩沒有一個完整的家，我也不會讓你們好過。」

新北永和某米糕店小開出軌人妻，兩人鹹濕對話被綠帽尪公布。（翻攝自爆廢公社）

新北永和某米糕店小開出軌人妻，兩人鹹濕對話被綠帽尪公布。（翻攝自爆廢公社）

新北永和某米糕店小開出軌人妻，兩人鹹濕對話被綠帽尪公布。（翻攝自爆廢公社）

原PO除了直接公布店家名稱及電話地址，點出XX米糕店老闆的兒子就是小王，更附上對方與妻子的私訊對話截圖，包含「我從後面也沒反應」「明明動很大力」「我被偷襲了」「需要更大的撞擊」等鹹濕內容，最後連小開的臉書、IG帳號也都掀出來，號召網友們去檢舉米糕店騎樓違法擺攤，最後不忘提醒大家「牙籤小老弟有在家裡幫忙做生意，歡迎到貴店自拍打卡」。

網友們看完原PO的血淚發文，紛紛力挺他公布店家資訊與小王身分的公審行為，不少人更「見義勇為」跑到店家Google評論嘲諷刷負評，「請問有送牙籤嗎？」「吃米糕下次可不可以撞更大力」「人妻比米糕更好吃」「米糕太小碗，吃了肚子沒感覺QQ」；但不少熟客也替老闆抱屈，認為兒子闖禍不該由老爸老媽來扛，何況米糕店東西實在口味好，批評刷負評的行為跟小粉紅出征沒兩樣。

新北永和某米糕店小開出軌人妻，兩人鹹濕對話被綠帽尪公布；小王則稱當初不知女方已婚。（翻攝自爆廢公社）

當小王被抓包還鬧得人盡皆知，米糕店小開事後在IG限動聲稱，當初追求人妻時不知對方已婚，發現後提出分手女方卻不願妥協，本以為她會處理好與丈夫間的關係，所以自己也選擇妥協了，對原PO造成傷害感到抱歉，並說事情已進入司法程序，不便透露太多，懇求網友對家人手下留情。但原PO不領情，繼續爆料米糕店老闆竟稱自己兒子是被仙人跳…


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
20多歲正妹夜店喝醉遭撿屍3P　「以為是男友100%配合」清醒崩潰告4男
絕症妻最後心願「想跟前男友做愛」　背後原因惹丈夫崩潰
正妹不滿淪小三公開不倫戀　指控嘉義某已婚校長「拿性愛床照威脅」

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
快訊／台南有國小學童確診！　該校停課3天
啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG羞爆
外役監科長開車遭毆打！「妻女被噴辣椒水」哭：放過我們
巴戈兩個女兒「被擋門口」哭喊見最後一面留遺憾！長庚回應了
新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底
大同技術學院欠債被假扣押　遭教育部勒令全面停招
正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話超心酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台南紅瓦厝國小有學童確診　緊急通知預防性停課3天

首度曝光！夫妻8千元創業拚出5億年收　1秒賣出1雙鞋

大雨一直下！台鐵福隆－貢寮「路基鬆軟搶修」　雙向列車延誤

玉山下雪16小時！積雪1.5公分「銀白仙境照」曝光

台北最強忍者龜！他走過24000公里下水道　「最噁景象」忘不掉

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底：血流成河

健保部分負擔漲定了！　醫學中心做電腦斷層一次噴1千

快訊／內湖好市多有確診足跡？　今緊急停業清消

丟丟妹爸「開賭場被搶千萬」　網再曝無限期停播真相：圈內都知道

北北基等4縣市大雨！明「近寒流冷氣團」來襲　週日酷寒不到10℃

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！ 祈錦鈅崩潰：你們幹嘛牽扯外人

騎士被廟會陣頭擋路超火大　錄下違規畫面送警局檢舉！

快訊／台南紅瓦厝國小有學童確診　緊急通知預防性停課3天

首度曝光！夫妻8千元創業拚出5億年收　1秒賣出1雙鞋

大雨一直下！台鐵福隆－貢寮「路基鬆軟搶修」　雙向列車延誤

玉山下雪16小時！積雪1.5公分「銀白仙境照」曝光

台北最強忍者龜！他走過24000公里下水道　「最噁景象」忘不掉

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底：血流成河

健保部分負擔漲定了！　醫學中心做電腦斷層一次噴1千

快訊／內湖好市多有確診足跡？　今緊急停業清消

丟丟妹爸「開賭場被搶千萬」　網再曝無限期停播真相：圈內都知道

北北基等4縣市大雨！明「近寒流冷氣團」來襲　週日酷寒不到10℃

快訊／台南紅瓦厝國小有學童確診　緊急通知預防性停課3天

捨不得「陽大哥」離隊　邱丹打完疫苗馬上打電話

美參議員：俄烏情勢成中共範本　估北京「10年內必將侵台」

屏東市玉皇宮236台車遶境東港鎮　警建議用路人避開路線

長榮航太登興櫃　法人看好營運隨旅遊復甦成長

逾9成勞工不滿目前薪資、創9年新高！　平均希望可加薪5680元

快訊／丰偉環保印股票狠撈3億！董座到案正面曝　獲200萬交保

恩師張志強灌進心靈雞湯　楊鈺翔新球季目標「吃局數」

烏克蘭總統：加入北約並非野心　是為「關乎性命」的國家安全

嘉基申購兩日湧11萬筆、中籤率0.26%　抽中一張賺2.2萬

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

生活熱門新聞

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底

遇水則發！3生肖雨水至好運UP

台灣最強女諧星？網一致點名她：全方位

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

家長帶孩急篩檢　醫院凌晨塞爆

快訊／內湖好市多有確診足跡？　今緊急停業清消

北北基等4縣市大雨！明起「近寒流冷氣團」不到10℃

即／新北中山國中停課3天！全校急清消

大同技術學院欠債　遭教育部勒令停招

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹停播真相被挖！爆爸爸遭持槍劫千萬

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

嗆台灣沒快車　網紅改車沒錢付影片曝

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底

遇水則發！3生肖雨水至好運UP

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

年紀越大、桃花越多的3星座！

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

15坪三房「長輩要求有玄關」！網見雙馬桶：絕了

更多

最夯影音

更多
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面