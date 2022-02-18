新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底：血流成河

▲新北永和某米糕店小開出軌人妻，遭對方丈夫起底身分及家業。（示意圖／Pixabay）



圖、文／鏡週刊

偷吃是要付出代價的！一名被戴綠帽的男網友日前在臉書社團「爆廢公社」爆料，表示無意間發現老婆與新北永和某知名筒仔米糕店小開有染，氣得他將兩人的鹹濕對話公諸於世，並加碼附上米糕店家資訊，嗆聲「歡迎來告！」血流成河的程度，吸引超過6千名網友朝聖，不少人因此到Google刷一星負評，一度讓業者急忙掛上「永久歇業」止血。

綠到出汁的原PO日前在「爆廢公社」透露，自己去年底某天半夜看在老婆電腦IG帳號中，發現老婆與小王的鹹濕對話，氣得他當下全身發抖失眠焦慮，且小王得知姦情洩漏後，竟然還敢瞎扯是誤會，令原PO氣炸「當我白癡嗎？」

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後來小王知道代誌大條了，跑來原PO家道歉哭窮，卻只想賠償20、30萬私下和解，讓原PO與律師傻眼，直呼「人不要臉真的天下無敵！」直言「今天你們倆傷害了我、讓我小孩沒有一個完整的家，我也不會讓你們好過。」

原PO除了直接公布店家名稱及電話地址，點出XX米糕店老闆的兒子就是小王，更附上對方與妻子的私訊對話截圖，包含「我從後面也沒反應」「明明動很大力」「我被偷襲了」「需要更大的撞擊」等鹹濕內容，最後連小開的臉書、IG帳號也都掀出來，號召網友們去檢舉米糕店騎樓違法擺攤，最後不忘提醒大家「牙籤小老弟有在家裡幫忙做生意，歡迎到貴店自拍打卡」。

網友們看完原PO的血淚發文，紛紛力挺他公布店家資訊與小王身分的公審行為，不少人更「見義勇為」跑到店家Google評論嘲諷刷負評，「請問有送牙籤嗎？」「吃米糕下次可不可以撞更大力」「人妻比米糕更好吃」「米糕太小碗，吃了肚子沒感覺QQ」；但不少熟客也替老闆抱屈，認為兒子闖禍不該由老爸老媽來扛，何況米糕店東西實在口味好，批評刷負評的行為跟小粉紅出征沒兩樣。

當小王被抓包還鬧得人盡皆知，米糕店小開事後在IG限動聲稱，當初追求人妻時不知對方已婚，發現後提出分手女方卻不願妥協，本以為她會處理好與丈夫間的關係，所以自己也選擇妥協了，對原PO造成傷害感到抱歉，並說事情已進入司法程序，不便透露太多，懇求網友對家人手下留情。但原PO不領情，繼續爆料米糕店老闆竟稱自己兒子是被仙人跳…



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