屏東山區驚見「木乃伊」　科技鑑識尋祂回家路

▲無名屍周邊，僅遺留香菸盒、打火機、黑色髮箍及口香糖（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

屏東春日鄉大漢山偏僻山區，去年底被台電工程人員發現遠處大樹下，竟懸掛一具上吊屍體，隨風飄盪令人不寒而慄。由於屍身已「木乃伊化」，連性別都無法辨認，員警一度以為是女性屍體（後證實為男性）。屍體身上沒有證件、周邊沒有交通工具，而且經長時間風化，完全無法辨識身分，也讓案情一度陷入膠著，但在屏東縣警察局鑑識人員運用科技辦案、不眠不休努力下，終於重建指紋，找出木乃伊的真正身分。

陳姓承辦員警回憶當時情況，當時無名屍周邊僅遺留有香菸盒、打火機、黑色髮箍及口香糖，加上遺體已無特徵可供辨識，因此先通知消防隊將遺體運至大漢林道上，再由殯葬業者載運至殯儀館報請檢察官相驗。

由於現場死者遺留物中，發現有1女性常用的髮箍，且死者蓄著長髮，加上當時現場天色已昏暗，須趕快運送遺體下山，因此警方初步調查報告中標示為「女屍」。「後來驗屍時褪去死者身上衣物，清楚看出男性生殖器，才確認死者為男性！」屏東縣警察局鑑識科警務員周威廷說，檢視死者雙手指紋，手皮因風化作用，已乾硬且凹凸不平，皮膚多處遭昆蟲啃食，辨識難度相當高。為完整保留指紋紋線，相驗法醫小心翼翼的使用手術刀，將死者的手指頭有指紋的部分，連同底部的肉一起切割下來。

無名屍的手皮，經過鑑識人員配製碳酸鈉酒精水溶液試劑，浸泡一天後，讓硬化的手皮回復足夠的柔軟程度，才得以進行後續處理。鑑識人員再將無名屍指頭的表皮層剝離，套在自己手指頭上，沾油墨印台捺印指紋紋線，翻拍後再輸入指紋遠端工作站進行身分比對，比對之下總算確認死者身分，順利通知死者家屬認領屍體辦理後事，免去可能耗費多年等待家屬認領的時間，讓無名屍找到回家的路。

▲無名屍的手皮，經過鑑識人員多方嘗試特殊化學試劑處理、多次試驗，才逐漸有清晰的輪廓。

警方調查，死者是50歲的阿國（化名），原本跟妻子一起居住在北部，收入並不穩定，後來深陷債務問題。夫妻離婚後阿國自己獨居，加上長期有高血壓等慢性病纏身，去年首次跟常有聯繫的妹妹透露「活著不開心」，隨後在去年9月被通報失蹤，沒想到最後選擇在屏東深山區結束一生。

查出木乃伊身分的警方鑑識科幹員看似風光，但想成為其中一員並不容易，至少需中央警察大學畢業或通過警察特考者，分發單位再經2個月實務經驗，才算1名合格鑑識員。承辦本案的屏東縣警察局鑑識科共有18名成員，各警分局也視需求成立鑑識小隊，由警局鑑識科派駐鑑識巡官領隊，增加各轄區刑事鑑識採證能量。近年來犯案手法日新月異，除於現場採獲相關跡證外，仍需進一步以化學試劑或光源加以顯現，如以多波域光源及紅外線攝影機搜尋被害人衣物上的血跡及輪胎痕，或使用指紋煙燻箱及化學試劑顯現槍枝、寶特瓶、恐嚇信上的指紋，往往關鍵的跡證就此浮現。

周威廷說，隨著時間與經驗的堆疊，慢慢積累了現場勘察的技術與經驗，訓練觀察力與邏輯思考的能力。印象較深刻的案件，是曾有1男子在東港出海口周邊跳海，被發現打撈時，遺體已浮腫無法辨識，隨後在老經驗的資深刑警鍥而不捨下，總算在附近草叢堆中發現1輛機車，查出車主住在新竹，以車追人下才知曉車主就是死者的父親，「鑑識工作，不只能協助生者，也有機會幫助無法說話的死者。」

「要以做功德、幫助別人的良好心態，才能不斷保持熱忱！」資深鑑識員表示，到了刑案現場，包含照相、測繪、記錄、採證、證物蒐集、包裝、封緘、保存、送驗、分析、研判及現場重建，以及各種物理、刑事化學、刑事生物跡證鑑識分析比對，甚至後續製作現場勘察報告書、證物鑑定書製作、鑑定結果詮釋，出庭作證提供專家意見等，都是工作項目，再加上變化多端的現場惡劣環境，如高溫、危險、突發狀況等，所以在勘察現場時，更須冷靜判斷、客觀分析事實真相。曾有警校剛畢業來報到的學弟，沒想到第一天出勤就遇到跳樓尋短的案件，看著他一邊幫忙撿肉屑、一邊臉色發白，只能安慰對方「未來的路還很長。」

▲周威廷說，鑑識工作，不只能協助生者，也有機會幫助無法說話的死者。

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